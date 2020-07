Temptation Island, Annamaria e Antonio sono usciti insieme

La puntata di Temptation Island della scorsa settimana si era chiusa con il falò di confronto anticipato tra Annamaria ed Antonio. Gli esiti, però, non erano noti fino a ieri quando, durante la puntata del reality dei sentimenti, il pubblico ha potuto vedere cos’è accaduto tra la coppia e se i due ragazzi sono usciti, o meno, insieme.

Annamaria e Antonio hanno concluso il loro percorso a Temptation Island insieme. Dopo un falò davvero molto lungo in cui lo stesso Bisciglia ha più volte esortato i due fidanzati a decidere cosa fare, è arrivata la scelta inattesa. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Annamaria avrebbe perdonato i comportamenti di Antonio. Tutte le previsioni, che parlavano di una separazione, sono state disattese. Com’è andata? Vediamolo.

Temptation Island, lieto fine per Antonio e Annamaria

Antonio e Annamaria sono, indubbiamente, tra i principali protagonisti di quest’edizione di Temptation Island. Annamaria, più grande del compagno di 10 anni, si è sempre detta innamorata e, proprio in funzione di questo, non si è lasciata coinvolgere da alcun single. Anzi! I 12 giorni trascorsi nel villaggio sono stati definiti, da lei stessa, come i più brutti della sua vita.

Difficilissimo vedere il proprio compagno corteggiare letteralmente un’altra donna al punto da richiedere il confronto immediato! Nonostante tutto, però, Annamaria ha deciso di uscire da Temptation Island insieme ad Antonio. “Sono molto innamorata” ha detto la donna cercando, in questo modo, di giustificare la sua scelta. Una decisione per la quale, con ogni probabilità, è rimasta in bilico fino all’ultimo istante facendo, poi, prevalere il cuore.

La reazione alla scelta di Annamaria

Come anticipato, nessuno si aspettava che il falò finale di Temptation Island tra Annamaria ed Antonio finisse con un’uscita da coppia. Il feeling che il ragazzo ha instaurato con la single Ilaria, gli atteggiamenti da piacione che tanto hanno fatto male ad Annamaria sembrano essere passati in secondo piano. Le reazioni, da parte del pubblico, non si sono fatte attendere. Subito dopo la scelta, infatti, i social sono letteralmente impazziti.

Tutti si chiedono come abbia fatto Annamaria a perdonare certi atteggiamenti e come potrà mai proseguire la relazione sapendo che Antonio potrebbe tradirla da un momento all’altro. Per tanti, con questa decisione a Temptation Island, Annamaria ha perso la dignità dal momento che, come scrivono in molti, “a tutto c’è un limite”. Chi sperava in un addio tra i due è, quindi, rimasto deluso. Durerà questa storia?