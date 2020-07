Antonella Elia furibonda al falò di confronto, “Non mi toccare, schifoso..”

È tempo di falò di confronto finale per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, fidanzati da poco più di un anno, erano tra i principali protagonisti di quest’edizione di Temptation Island. Se, però, nei primi giorni la situazione appariva sotto controllo e non vi erano stati comportamenti anomali, col passare dei giorni le cose sono cambiate.

Ad innescare il tutto sembra essere stato un determinato comportamento di Antonella Elia che, durante il confronto è apparsa davvero molto delusa e seccata. L’esito del falò andrà in onda giovedi 30 luglio 2020. Nel frattempo, però, la penultima puntata si è chiusa con uno schiaffo della Elia al compagno. Ma non è finita qui. Com’è andata? Vediamolo.

Antonella Elia, una furia al falò di confronto

Il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha catalizzto l’attenzione dei telespettatori nella fase finale della puntata di Temptation Island di ieri. La prima ad arrivare, con un’espressione sul viso che tradiva il suo stato d’animo, è stata proprio la showgirl torinese. “Mi sento triste perché non mi aspettavo che Pietro di trasformasse in una persona cattiva che non riconosco” esordisce la donna.

Antonella Elia, prima ancora dell’arrivo del compagno, ribadisce che il percorso dell’uomo a Temptation Island è imperdonabile. Quando i due fidanzati si sono ritrovati faccia a faccia, a stento si sono salutati. “Sei un mostro, dovresti vergognarti“ tuona la Elia verso Delle Piane. L’uomo ha cercato di giustificarsi ed ha iniziato a dire, ribadendolo più volte, “Elia io a te me te magno”. Sarà proprio così?

Lo schiaffo a Pietro Delle Piane

Il falò di confronto tra Antonella Elia ed il compagno non ha tardato ad infuocarsi. Sono volate diverse accuse, alcune davvero molto pesanti e, diciamolo, anche parole che possono ferire più di un pugnale. Delle Piane ha ribadito di aver avuto un figlio e di essersi garantito una “discendenza”, cosa che la compagna non ha fatto. La donna, per Delle Piane, è sola e lo rimarrà sempre, anche tra diversi anni.

A far scoppiare la scintilla è il video in cui Pietro Delle Piane ammette, confidandosi con Lorenzo Amoruso, di aver baciato la single Beatrice. Un video che l’uomo ha visto con stupore dato che non pensava che Antonella Elia l’avesse visto. Qual è stata la reazione? Inutile dirlo: Delle Piane ha ricevuto un sonoro schiaffo ed è stato pesantemente redarguito “Non mi toccare, schifoso”. Come andrà a finire?