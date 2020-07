Temptation Island, Anna interessata solo ai soldi? Le reazioni

Temptation Island è ormai quasi giunto al capolinea. Manca una sola puntata al termine e, tra le coppie rimaste “in gioco” vi è anche quella, molto discussa, di Anna e Andrea. Una storia messa davvero a dura prova, in particolare dagli atteggiamenti di Anna che, per strategia o meno, sta facendo molto soffrire il suo compagno.

Andrea, però, non ha mai richiesto il falò anticipato convinto ad arrivare fino in fondo a Temptation Island. Anna, più grande di Andrea di 10 anni, vorrebbe un figlio da lui ma il ragazzo non si è mai detto pronto a questo passo. Negli ultimi video, poi, la fidanzata parla sempre di soldi e di mantenimento. È questo quello a cui ambisce? Ecco le reazioni.

Temptation Island, la strategia di Anna

Anna e Antonio hanno una relazione indubbiamente particolare. I due sono arrivati a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore ma, a giudicare da come si sono messe le cose, l’intenzione pare proprio essere un’altra. Anna, difatti, appare quasi come ossessionata dall’idea di avere, quanto prima, un figlio dal compagno. Passo importante a cui, però, Andrea non si è ancora sentito pronto chiedendo un po’ di tempo.

“Ho 37 anni e non posso perdere tempo” ha sbottato più volte Anna che ha deciso, così, di attuare una strategia inedita a Temptation Island. La giovane, infatti, ha deciso di avvicinarsi molto al single Carlo creando anche situazioni ambigue al solo scopo di far ingelosire Andrea. “Lui deve starci male” ha affermato più volte convinta che, così facendo, il fidanzato cederà ai suoi voleri. Ma siamo proprio certi che sia così?

Soldi e materialismo, obiettivi di Anna

Strategia a parte, in base a quanto emerso dalle ultime puntate di Temptation Island, Anna è interessata, e parecchio, al benessere. In un video mostrato ieri sera si è lamentata con le altre che il compagno non abbia voluto regalarle un anello di brillanti perché troppo impegnativo sul piano sentimentale. I suoi discorsi, poi, vertono sempre di più sulla bella vita, sul materialismo, sui regali costosi ricevuti e, ciliegina sulla torta, su un eventuale mantenimento.

Parole strane, premature e cattive. Le reazioni non hanno tardato ad arrivare. Andrea ha mostrato tutto il suo rammarico e non ha potuto fare altro che definire la compagna “Senza anima”. Pesante anche il commento di Lorenzo Amoruso che, furioso per l’atteggiamento della donna, l’ha definita una iena che non conosce la vergogna.