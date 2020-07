Pietro Delle Piane contro Antonella Elia “Finirà in una casa di riposo..”

Il percorso di Pietro Delle Piane e Antonella Elia a Temptation Island è giunto al termine. Nella puntata di ieri sera è andato in onda il falò di confronto definitivo il cui esito si conoscerà, però, nell’ultima puntata del 30 luglio 2020. Durante il falò moltissimi i video che sono stati mostrati ad entrambi.

In uno di questi, in particolare, Pietro Delle Piane ha utilizzato parole davvero cattivissime nei confronti della sua compagna. Parlando con le single, per non si sa bene quale motivo, Delle Piane avrebbe tenuto a sottolineare come la fidanzata sia, in fondo in fondo, una persona molto sola che tra qualche anno potrebbe tranquillamente finire in una struttura per anziani. Com’è andata? Vediamolo.

Pietro Delle Piane, continui attacchi alla Elia

Antonella Elia si è mostrata, sia nel pinnettu che in occasione dei falò, sempre molto incredula. Di volta in volta, infatti, le venivano mostrati video in cui Pietro Delle Piane non faceva altro che denigrarla e parlare male di lei. Ma non è tutto! A Temptation Island, grazie alla bocca dell’uomo, sono venuti a galla diversi dettagli intimi che la Elia avrebbe preferito rimanessero tali.

Antonalle Elia, secondo Pietro Delle Piane, non avrebbe nulla e, per questo motivo non verrà ricordata una volta che non ci sarà più. Frase durissima a cui lo stesso Filippo Bisciglia aveva tenuto a rispondere sottolineando che non è vero e che la donna lascerà comunque dei ricordi in coloro che l’hanno amata ed apprezzata anche come artista. Secondo Delle Piane, poi, la Elia non avrebbe spina dorsale in quanto sarebbe incapace di prendere decisioni da sola. Ma non è tutto!

Finirà in una casa di riposo

Pietro Delle Piane sembra davvero un fiume in piena e non riesce proprio a non denigrare la fidanzata. Proseguendo nei suoi sfoghi con la single Beatrice, si vanta di avere un figlio e di non rischiare, in futuro di rimanere da solo. “Se io a lei la lasciassi”, sottolinea l’uomo, “soffrirebbe e ricadrebbe nella sua solita malinconia, è destinata a finire da sola”.

Pietro Delle Piane, comunque, deve ancora dare il meglio di sé e lo fa nel momento in cui afferma, in maniera molto convinta, “Tra dieci anni, forse, andrà in una casa di riposo, io no!”. Una frase che è suonata bruttissima alla Elia e al pubblico che, sui social, si è letteralmente scatenato. Delle Piane, insomma, avrà di che giustificarsi una volta uscito.