Uomini e Donne, il duro sfogo di Pamela Barretta: “E’ venuta a mancare…”

Il duro sfogo di Pamela Barretta su Instagram

Prima della chiusura stagionale di Uomini e Donne, Pamela Barretta aveva deciso di lasciare il dating show e anche il fidanzato Enzo Capo. Tuttavia questa decisione è stata molto sofferta per l’ex dama al punto che in questo ultimo periodo ha vissuto con grande sofferenza. A quanto pare lei era molto legata all’ex cavaliere che ormai si è consolato con un’altra ragazza.

Quando il programma di Maria De Filippi andava ancora in onda, i due continuano a lanciarsi delle frecciate velenose tramite i social, poi c’è stato un periodo di pausa, ma ora sembrano essere ripresi i botta e risposta. Nelle ultime ore la Barretta ha condiviso delle Stories su Instagram nelle quali ha detto: “Gelosia e invidia sono sentimenti che non mi appartengono proprio perché nella mia vita mi è venuta a mancare una cosa molto importante, ma sono cose private, riservate, della mia vita”.

L’ex dama del Trono over contro Enzo Capo?

Ma non è finita qui, infatti l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne ha continuato così: “Io non conosco gelosia ne invidia”. Il suo sfogo sul suo canale social sembra proprio essere una risposta a qualcuno che l’ha colpita alle spalle. Per caso si riferiva al suo ex compagno Enzo Capo? “Purtroppo ci sono persone molto superficiali, viscide che danno importanza solo alle cose materiali e pensano che avendo una bella macchina, gli altri siano invidiosi”, ha continuato la donna.

Quest’ultima per caso si riferisce alla vita extra lusso che conduce la persona con cui è stata insieme per diversi mesi? “Quando ti mancano le cose davvero importanti nella vita, e non parlo di cose materiali, non sai cosa siano l’invidia e la gelosia”, ha asserito la Barretta.

Pamela Barretta parla di infedeltà su Instagram

Pamela Barretta su Instagram non ha attaccato la persona in questione, non facendo nomi, solo per il suo attaccamento ai beni materiali. L’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne durante il suo lungo sfogo su IG ha parlato anche di infedeltà.

“Soprattutto quando c’è un uomo che è abituato a fare le corna sempre, anche all’inizio della relazione”, ha affermato la donna chiedendo alla persona interessata di non menzionarla più altrimenti avrebbe da dire parecchie cose.