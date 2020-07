Romina Power dopo mesi lascia l’Italia: a tale decisione c’è un motivo sentimentale [FOTO]

Romina Power e la lunga quarantena a Cellino San Marco

Romina Power non torna negli Stati Uniti dallo scorso inverno, ovvero da quando è arrivata nel Bel Paese per far parte del cast insieme all’ex marito Al Bano al serale di Amici 19. E proprio in quel periodo in Italia e successivamente negli Stati Uniti è scoppiata l’emergenza sanitaria per il Covid-19 con successiva quarantena.

Dopo la sua esperienza al talent show di Maria De Filippi, la cantante si è rifugiata in Puglia, precisamente nella tenuta di Cellino San Marco. La donna per mesi ha condiviso il tetto col suo secondogenito Yari, mentre a poche centinaia di metri il suo ex marito stava insieme a Loredana Lecciso. Un periodo di isolamento che la statunitense ha passato leggendo, sfogliando vecchi ricordi e facendo lunghe passeggiate nel podere del padre dei suoi figli.

L’impossibilità di raggiungere gli Stati Uniti

L’impossibilità di raggiungere gli Stati Uniti, al momento in piena emergenza Coronavirus, Romina Power non ha avuto la possibilità di dare l’ultimo saluto alla sorella più piccola Taryn. Quest’ultima è venuta a mancare quasi due mesi fa a causa di un brutto male. Non vedendola di presenza, l’ex di Al Bano l’ha ricordata prima in diretta a Domenica In di Mara Venier e poi quasi tutti i giorni postando dei contenuti su Instagram.

E a proposito del programma pomeridiano di Rai Uno, in occasione dell’ultima puntata stagionale la donna aveva annunciato un viaggio. In poche parole la statunitense aveva deciso di lasciare l’Italia e recarsi nella vicina Croazia. Per quale ragione?

Romina Power si trova a Zagabria

Da qualche settimana Romina Power non è più a Cellino San Marco, bensì a Zagabria. Ebbene sì, l’ex di Al Bano dopo mesi ha finalmente potuto riabbracciare la terzogenita Cristel Carrisi e i suoi due nipotini Kai e Cassia Ylenia. Quest’ultimi e la madre da tempo vivono in Croazia insieme a Davor Luksic, un ricco imprenditore.

La cantante americana si sta rilassando e nello stesso tempo riceve e dà amore alle sue persone care. A testimoniarlo sono i numerosi contenuti che la donna posta sui suoi canali social. Foto e video che ottengono numerosi likes da parte dei follower. Ecco uno dei recenti scatti condivisi su IG: