“A 70 anni copriti”: Mara Venier umiliata sul web. La replica della conduttrice: “Perché non vai affan***o”

Mara Venier nel mirino degli haters

Dopo una stagione televisiva molto complicata che l’ha vista alla guida di Domenica In, Mara Venier da qualche giorno si sta godendo le sue vacanze estive. Ovviamente la professionista veneta le sta facendo col marito Nicola Carraro, con amici e parenti. Il tutto rigorosamente testimoniato da foto e video che posta frequentemente su Instagram. E a proposito di social network, anche la conduttrice veneziana come altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo è spesso nel mirino dei leoni da tastiera.

Un esempio lo abbiamo avuto di recente, ovvero zia Mara ha avuto un battibecco con un’utente web. La donna è stata attaccata in questa maniera: “Bella lo era. Arrivata a 70 anni meglio coprirsi se non hai più niente di bello da mostrare”. Ma la diretta interessata non è rimasta a guardare rispondendo per le rime: “Lucrezia perché non va leggermente a fanc*lo? Orgogliosa dei miei anni!”.

Botta e risposta su Instagram

Ma il battibecco social tra Mara Venier e l’utente donna che l’ha presa di mira non è terminato qui. Infatti, dopo che la conduttrice le ha risposto al vetriolo, la signora è partita al contrattacco scrivendole: “Grazie sempre molto educata. Non era un insulto ma ti riveli per quello che sei”. A quel punto la moglie di Nicola Carraro ha replicato così: “Ma vaffanc*loooo”.

Difficilmente i personaggi del mondo dello spettacolo rispondono agli attacchi degli haters con ironia, ma la professionista Rai ha dimostrato ancora una volta di non curarsi delle critiche. Nel frattempo Mara è tornata a deambulare correttamente dopo mesi di stampelle: “Piano piano faccio i primi passi”. Per tale ragione ha mostrato ai suoi seguaci una sua camminata a bordo piscina.

Mara Venier riconfermata a Domenica In

Un paio di settimane fa nella Capitale sono stati presentati i nuovi palinsesti autunnali 2020/2021 della Rai. Da essi risulta che per il terzo anno consecutivo Mara Venier sarà alla guida di Domenica In. Stando alle prime dichiarazioni fatte dalla professionista veneta, la formula su per giù rimarrà invariata ma verranno introdotte alcune novità.

Una su tutte il gioco da casa, ovvero i telespettatori potranno chiamare e vincere dei soldi. Poi ci sarà la presenza di una figura, forse maschile, che accompagnerà per tutte le settimane la padrona di casa. Lei aveva puntato su Stefano de Martino, ma al momento il ballerino napoletano risulta fuori dai palinsesti.