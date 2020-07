Elisa Isoardi, l’appello ad Antonella Clerici: “Non lasciare a spasso i cuochi che hanno lavorato con me”

L’appello di Elisa Isoardi ad Antonella Clerici

Nella giornata di martedì in tutte le edicole è uscito l’ultimo numero del magazine Nuovo. Al suo interno è contenuto un appello da parte di Elisa Isoardi ad Antonella Clerici. In poche parole la professionista piemontese ha chiesto alla collega di non lasciare a spasso tutti i cuochi che negli ultimi due anni hanno lavorato con lei a La prova del cuoco.

Ricordiamo che lo scorso giugno i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di chiudere definitivamente il cooking show dopo 20 anni di programmazione. Al suo posto da settembre ci sarà E’ sempre mezzogiorno, guidato dalla Clerici. Mentre la Isoardi sarà al timone di una trasmissione di medicina e salute, dal titolo Check up, in onda su Rai Uno ogni fine settimana. Inoltre l’ex di Salvini sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 15 di Milly Carlucci.

Le confessioni di Elisa Isoardi al magazine Nuovo

Tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Elisa Isoardi ha fatto questo appello: “Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”. Alla donna dispiacerebbe tanto se la collega non ascoltasse questo consiglio. Poi l’ex di Matteo Salvini ha confidato chi sono i tre chef ai quali lei è molto affezionata: Daniele Persegani, Alessandra Spisni e Natale Giunta.

Poi la professionista piemontese spera di poter condividere molto presto il palcoscenico con la Clerici. “Non posso che augurarle il massimo! E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei. Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante”.

E’ sempre mezzogiorno: il nuovo format di Antonella Clerici

Ricordiamo che Antonella Clerici oltre a E’ sempre mezzogiorno sarà anche alla guida di The Voice Senior su Rai Uno. In una recente intervista, parlando del nuovo format culinario della tv di Stato, Antonellina ha riferito che saranno presenti diversi ospiti, gran parte di essi amici, con i quali la conduttrice cucinerà o dialogherà.

In più la compagna di Vittorio Garrone riporterà sul piccolo schermo i giochi telefonici e parlerà in studio di tematiche attuali. Poi una parte della trasmissione sarà dedicata alla natura, collegandosi con la sua casa nel bosco ad Arquata. Il programma partirà il prossimo 7 settembre, dal lunedì al venerdì per circa un’ora e mezza, ovviamente sulla prima rete.