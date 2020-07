Temptation Island, Andrea: ecco quanto gli sono costati gli ultimi regali voluti da Anna, il web chiede l’arresto

La penultima puntata di Temptation Island è stata molto movimentata, al centro dell’attenzione ci sono state anche alcune dichiarazioni fatte da Andrea su Anna. Questa coppia sta generando molto sgomento, specie per alcune frasi pronunciate dalla donna.

In molti sul web ritengono che la protagonista stia insieme al suo fidanzato semplicemente perché lui è ricco. A confermare ulteriormente questa versione dei fatti sono stati i diretti interessati attraverso dei racconti incredibili.

I costosi regali di Andrea per Anna

Il comportamento di Anna a Temptation Island sta facendo molto infuriare sia Andrea sia tutti i telespettatori. In molti si augurano che il giovane rampollo decida di interrompere la storia in quanto lei sembra essere intenzionata solo al denaro di lui. Nel corso della puntata, Andrea ha involontariamente rafforzato questo pensiero. Il giovane ha detto di aver regalato alla sua compagna una pelliccia da 2500 euro. Tale concetto è stato ripetuto più volte, al punto che gli utenti di Twitter sono esplosi sul web.

In molti si sono indignati non solo per la rilevanza del regalo, ma anche per la tipologia di articolo scelto. Il fatto che la donna indossi pellicce di animali non fa che aggravare ulteriormente la sua posizione. Successivamente, poi, il ragazzo ha raccontato che la sua fidanzata gli ha sempre chiesto un atto d’amore. La donna, però, non si è mai riferita a gesti romantici, quanto piuttosto a beni materiali. (Continua dopo la foto)

Il pubblico di Temptation Island avanza una richiesta

Nel dettaglio, lo scorso Natale la donna chiese al suo uomo una fedina di brillanti, che lui non le ha mai voluto regalare. Questo è stato motivo di discussioni profonde tra i due. Tali parole hanno indignato il web, che hanno accusato la donna di essere una vera arrivista. Ad avallare ulteriormente il concetto è stata anche Anna, che durante la puntata di Temptation Island ha svelato altri dettagli sulla storia con Andrea.

La donna ha detto che tutti credono che lei abbia a cuore solo il denaro. Il motivo risiede nel fatto che sia il suoi ex marito sia il suo attuale compagno sono ricchi. I telespettatori, allora, hanno fatto notare alla protagonista che si stesse sbugiardando da sola con queste parole. A tal proposito, c’è chi ha avanzato una pretesa, ovvero, quella di far arrestare Anna per crimini contro l’umanità.