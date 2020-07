Alessandra Mussolini e Michael Jackson “Venne a casa mia e fece una…” [FOTO]

View this post on Instagram

Uno dei ricordi più intensi e memorabili è legato alla visita a casa nostra di Michael Jackson al tempo in cui spopolava con il suo tour “BAD”. La famosa pop star era accompagnata dal suo cuoco personale. La cosa bizzarra fu l’intervento culinario di mia madre che preparò per Jackson una grande quantità di pizze fritte di cui ne fece una grande scorpacciata. Morale della favola? Ne mangiò talmente tante che il giorno seguente fece fatica ad esibirsi con la sua performance sul palco. • • • #alessandramussolini #michaeljackson #vip #cenespeciali #memories #love #cinemaitaliano #sofialoren #family #michealjackson #music #tv