Oroscopo 30 luglio 2020: Gemelli restate in disparte, Sagittario pieni di energia

L’Oroscopo del 30 luglio esorta i Gemelli a restare in disparte e non prendere parte a discussioni. I Sagittario, invece, saranno dinamici e pieni di spirito d’iniziativa.

Previsioni 30 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo di ripresa per quanto riguarda la sfera amorosa. Molti nodi verranno al pettine e tante cose vi sembreranno più chiare. Nel lavoro dovete essere più sicuri di voi e fidarvi maggiormente del vostro istinto senza lasciarvi condizionare dai pareri altrui. Siate decisi.

Toro. I nati sotto questo segno affronteranno una giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda sia la sfera lavorativa sia personale. Alcune questioni economiche vi stanno tormentando e vi stanno togliendo il sonno. In amore ci sono delle questioni da chiarire, ma non sfogate i vostri problemi sul partner.

Gemelli. Oggi sarete il bersaglio preferito delle persone che vi circondano. Cercate di restare un po’ in disparte, senza lasciarvi coinvolgere da eventuali polemiche e discussioni. Assumete una posizione neutrale, specie per quanto riguarda le questioni lavorative. Rimandate a domani le decisioni.

Cancro. L’Oroscopo del 30 luglio vi esorta a fare un’introspezione e sviscerare eventuali problemi insiti nella vostra persona. Questo è il momento adatto per mettersi alla prova e risolvere eventuali problemi che avete con voi stessi o con gli altri. Chi svolge lavori a contatto con il pubblico sarà molto agevolato in questo periodo.

Leone. La giornata odierna si prospetta davvero calma. Oggi vi sentite in pace con voi stessi e sarete pervasi da un profondo senso di equilibrio, che vi farà sentire appagati. In queste condizioni psicofisiche vi sentirete propensi a pensare ai vostri progetti e a compiere passi importanti.

Vergine. Le relazioni di coppia che vanno avanti da molti anni potrebbero subire una piccola battuta d’arresto. Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo amore, dovete cercare di essere un po’ più flessibili e meno timidi. In amore fareste bene a prendere in considerazioni le nuove proposte.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore è abbastanza favorevole specie per quanto riguarda le relazioni appena nate. Cercate di essere meno polemici e non appigliarvi su ogni piccolezza facendo nascere inutili disguidi. Nel lavoro ci sono delle novità, ma valutate con attenzione i pro e i contro di ogni progetto.

Scorpione. Questo è un periodo molto positivo per quanto riguarda l’amore. Mettetevi in gioco e uscite il più possibile. Ricordate che nulla piove dal cielo, quindi, se volete qualcosa dovete fare di tutto per ottenerla. Nel lavoro ci sono delle novità, ma prestate attenzione alla sfera economica e alle spese impreviste.

Sagittario. L’Oroscopo del 30 luglio denota una giornata molto dinamica e ricca di cose da fare. Vi sentite esuberanti e propensi a stabilire nuove relazioni, sia di amicizia sia d’amore. Cercate solamente di non essere eccessivamente logorroici e ascoltate anche il pensiero degli altri. Nel lavoro c’è molto dinamismo.

Capricorno. Se avete discusso con qualcuno, per questioni personali o lavorative, questo è il momento giusto per chiarire e risolvere tutto. Non lasciatevi turbare da pensieri e preoccupazioni infondate. Nel lavoro ci sono dei progressi, specie se lavorate nell’ambito della comunicazione.

Acquario. In questo momento, la cosa che desiderate di più è, certamente, una vacanza. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi per rilassarvi e ricaricarvi. A lavoro ci saranno delle novità, ma cercate di non essere troppo polemici. In amore ci sarà una grande intesa con il partner.

Pesci. Il lavoro vi sta dando qualche piccola preoccupazione e scocciatura. Cercate di mantenere la calma e di prendervi un momento per voi per ricaricarvi. In amore siete un po’ troppo esigenti. Non tirate troppo la corda, altrimenti c’è il rischio che essa si possa spezzare.