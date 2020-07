Romina Power, frecciata ad Al Bano: “Sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome”

Romina Power e il 50esimo anniversario di matrimonio con Al Bano

Nonostante non stiano insieme da circa un ventennio, qualche giorno fa ricorreva il 50esimo anniversario di matrimonio di Al Bano e Romina Power. La storica coppia è convolata a nozze cinquant’anni fa e il loro sentimento per tanto tempo ha fatto sognare numerose generazioni in tutto il mondo.

Ormai separati dagli Anni Duemila, in una recente intervista rilasciata al quotidiano nazionale Corriere della Sera, la cantante statunitense che al momento si trova in Croazia ha sottolineato di non essere mai stata la spalla del Maestro di Cellino San Marco. Inoltre la infastidiva moltissimo che il piccolo schermo dimenticasse spesso il suo cognome.

La cantante statunitense e il retroscena sul suo cognome Power

In 50 anni di carriera artistica, Romina Power non ha mai sopportato che durante le sue ospitate televisive non venisse citato quasi mai il suo cognome. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’ex moglie di Al Bano ha detto: “Mi ha sempre dato che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava ‘Al Bano e Romina’ io aggiungevo sempre Power…”.

Mentre se non avesse incontrato il Maestro Carrisi, con il quale ci ha fatto quattro figli, la donna ha riferito: “Noi non siamo ‘Albano e Romina’. Se non avessi incontrato Albano probabilmente avrei continuato a recitare e non avrei intrapreso in pieno la carriera di cantante”.

Romina Power: dai consigli alla storia d’amore col Maestro Al Bano

Intervistata dal quotidiano Corriere della Sera, Romina Power ha parlato anche dei vari insegnamenti che in tutti questi anni le ha dato Al Bano. “Mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un’insicurezza spaventosa! Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma”, ha confidato la cantante americana.

Menzionando la loro è una storia d’amore che ha fatto sognare ad occhi aperti tutto il mondo ed è durata trent’anni, l’attrice ha riferito: “Conoscerci. Quando vieni catapultata in un mondo di adulti a 13 anni, incontrare a 16 qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello”.