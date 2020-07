Antonella Elia, ecco come sono morti i suoi genitori: l’inedito retroscena

Antonella Elia protagonista di Temptation Island 7

Senza ombra di dubbio Antonella Elia insieme al suo fidanzato Pietro delle Piane sono i protagonisti assoluti della settima edizione di Temptation Island. Nella penultima puntata la soubrette è venuta a conoscenza di alcuni retroscena che riguardano la persona che ama e che l’hanno sconvolta.

Nella sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip 4 l’ex ragazza di Non è la Rai aveva parlato del suo passato e del fatto che ha perso entrambi i suoi genitori. Ma come sono venuti a mancare il padre e la madre? A svelarlo è stata lei stessa.

La tragica morte della madre

La madre di Antonella Elia è venuta a mancare quando quest’ultima era ancora molto piccola. Mentre il padre è deceduto a causa di un incidente mentre era insieme alla compagna Paola. A rivelarlo è stata la stessa soubrette mentre era concorrente del Grande Fratello Vip 4.

“Erano le vacanze di Pasqua e stavo dai nonni, non ero assolutamente voluta andare a Sanremo con mio papà e con Paola. La sera non sono arrivati… Mi ricordo che ero in treno con nonna, ero immobile e mi uscivano fiumi di lacrime dagli occhi. Credo di aver avuto un sesto senso perché papà e mamma insistevano che andassi in vacanza a Pasqua con loro e io continuavo a dire di no”, ha confessato l’ex gieffina. Quest’ultima, inoltre, ha raccontato che dopo la tragedia ha voluto assolutamente andare dai nonni e, quando l’hanno accompagnata, si ricorda l’ultimo sguardo.

La scomparsa del padre a causa di un incidente

Durante la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia ha parlato anche della morte del padre. Avendo un confronto con altri inquilini del famoso reality show, la donna ha aperto il suo cuore.

“Poi papà è morto, mamma era di fianco ed è sopravvissuta. Quando è morto papà è successo il finimondo, lei me lo ha sempre detto: ‘Tu ce l’hai con me perché sono sopravvissuta a tua padre’. Io non ho mai ammesso questa cosa e nemmeno adesso la ammetto, però è successo il disastro, tutto si è distrutto e ci siamo allontanati irrimediabilmente. Io però non riesco nemmeno ora ad ammettere una cosa del genere”, ha confidato la fidanzata di Pietro Delle Piane.