Belen Rodriguez spunta fuori un altro uomo, ecco di chi si tratta (FOTO)

Belen Rodriguez un’altra fiamma nella sua vita privata

Belen Rodriguez sempre più al centro della chiacchiera. Si parla di lei ormai da tanto tempo, dalla rottura con Stefano De Martino lei e l’uomo sono i protagonisti del gossip. La questione si fa sempre più intrigante, a partire dal fatto che la showgirl argentina è stata vista in compagnia di Gianmaria Antinolfi, uomo partenopeo particolarmente benestante.

Ecco spuntare fuori un altro nome, che insinua il dubbio. Con lui tutto sarebbe già giunto al termine, per lasciare spazio al sex symbol Michele Morrone con il quale c’è stato un lungo scambio di messaggi privati. Così adesso Belen sembra essere contesa tra diversi corteggiatori. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez, la storia con Gianmaria Antinolfi è durata qualche weekend, adesso tra loro c’è stato un repentino allontanamento

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sarebbero già lasciati, la loro frequentazione è durata praticamente un paio di weekend, il tempo di vedere Santiago tra le braccia di lui. Adesso lei Invece si sarebbe buttata tra le braccia di un altro uomo, questo dichiara il magazine Chi proprio questa settimana.

Gianmaria secondo i paparazzi è stato l’uomo ideale che ha permesso a Belen di ritrovare il sorriso dopo la fine della relazione con Stefano De Martino. Ma qualcosa tra loro è andato storto e la conoscenza si è fermata soltanto alle fasi iniziali. I due si erano conosciuti grazie all’acmico comune Mattia Ferrari, oltre che allo zampino della mamma di di lui.

La relazione con Gianmaria era abbastanza seria, adesso della conoscenza con la nuova fiamma si sa poco

Secondo voci di corridoio la frequentazione non era banale o sempliciotta, da parte di entrambi c’erano delle buone intenzioni. Belen ha spesso dichiarato di tenere lontano il figlio da persone che nella sua vita hanno poco conto. Quindi se sono stati paparazzati mentre l’uomo portava via da un locale il piccolo Santiago in braccio mentre dormiva, vuol dire che lui per lei era ed è oggi una persona speciale. Ora nella schiera di corteggiatori entra anche Michele Morrone, cantante, attore, sex symbol seguito da 9 milioni di follower che lo hanno conosciuto grazie alla serie TV Netflix.

A quanto pare tra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi su Instagram. Lui ha tutto al posto giusto, risponde benissimo ai canoni di bellezza dell’Argentina. Ultimamente Belen ha affermato di non avere alcuna intenzione di mettere su una relazione seria, è passato troppo poco tempo dalla rottura con Stefano.