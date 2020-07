Temptation Island: anche Filippo Bisciglia perplesso su Anna e Andrea, il commento del conduttore

Anna e Andrea stanno facendo discutere molto il web. Ecco il commento dello stesso conduttore, evidentemente perplesso riguardo questa relazione

Temptation Island: Anna e Andrea nella bufera

Una delle coppie che sta facendo più discutere nella settima edizione di Temptation Island è quella formata da Anna e Andrea. Lei ha 37 anni, lui 27, hanno una relazione da due anni ma lei vorrebbe il matrimonio e un figlio. Per questo nel villaggio ha adottato una strategia molto particolare: avvicinarsi al single Carlo solo per ingelosire il suo fidanzato.

La redazione, tuttavia, ha svelato il bluff ad Andrea e poi i compagni di villaggio di Anna hanno informato anche Carlo, il quale si è molto risentito per questa cosa. Tuttavia, Anna continua ad essere attaccata dal web e dai social in ogni modo. Infatti, la donna, se prima voleva obbligare Andrea ad avere un figlio “anche perchè sta bene economicamente“, adesso ha iniziato a parlare male della famiglia del suo compagno scatenando la bufera.

Inoltre, nella quinta puntata si è lamentata del fatto che Andrea le dice di sì se lei chiede di andare a scuola a prendere le sue bambine, ma poi le dice di no se gli chiede una fedina di brillanti. Andrea è rimasto senza parole davanti a questo discorso, perchè è ovvio che sia molto più importante il sì per occuparsi delle bambine che per le cose materiali. Ma anche Filippo Bisciglia è evidentemente perplesso sull’evoluzione di questo rapporto.

Il commento di Filippo Bisciglia

Il conduttore deve essere imparziale e, nonostante sappia tutto dei fidanzati e delle fidanzate, deve provare ad essere neutrale e ad avere lo stesso comportamento con tutti. Filippo Bisciglia in questo è molto bravo, ma nella quinta puntata ha fatto una domanda particolare ad Andrea che ha svelato tutta la perplessità che il conduttore nutre per questa coppia.

Filippo ha chiesto: “Scusami Andrea, ma come mai quando tu e Anna siete entrati qui parlavate di amore e adesso siamo finiti a parlare di mantenimento e soldi?“. Con l’evidente appoggio di Lorenzo, Andrea si è limitato a dire che lui sta agendo e pensando solo in relazione all’amore.

I falò di confronto finali

Nella quinta puntata abbiamo visto Antonio e Annamaria uscire insieme (non senza critiche da parte del pubblico) e abbiamo visto la prima lunga parte del falò di confronto finale di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nell’ultima puntata, che andrà in onda giovedì 30 luglio, vedremo il confronto tra Anna e Andrea e tra Manila e Lorenzo. Che cosa decideranno di fare queste coppie secondo voi?