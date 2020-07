Temptation Island: Manila Nazzaro idolo dei social, le frasi apprezzate dagli utenti

Manila Nazzaro è diventata la regina del programma. Il suo comportamento e le sue idee sono piaciuti a tutti

Una delle coppie famose di questa settima edizione di Temptation Island è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia ormai è diventata l’idolo dei social e durante le puntate non si contano gli apprezzamenti per entrambi. Infatti, Lorenzo è molto stimato per il suo comportamento rispettoso nei confronti della sua fidanzata e per i consigli che dà ai suoi compagni di viaggio.

Manila Nazzaro, invece, oltre ad essere molto apprezzata per la sua bellezza e per la sua eleganza, ha stupito tutti con le frasi usate a sostegno di Antonella Elia e anche per quelle che si riferivano alla sua vita. Lei ha scoperto che l’ex marito aveva un’altra famiglia, ma con Lorenzo ha potuto credere ancora nell’amore. Nonostante questo, sa bene quello che vuole e che non vuole.

Manila è stanca di un rapporto a distanza e, nell’ultimo falò, ha anche confessato che in realtà dopo due anni la storia con Lorenzo aveva subito un arresto per poi ripartire. A quel punto lei lo ha presentato ai suoi figli e questa è stata la cosa più difficile che ha mai fatto nella sua vita. Una prova d’amore per lui ma anche per se stessa.

Le parole che sono piaciute molto al pubblico

Manila, però, nonostante l’amore e la stima nei confronti di Lorenzo vuole mantenere la propria indipendenza. La frase “sacrificarmi per un uomo non l’ho mai fatto e mai lo farò. La vita mi ha insegnato che non ne vale la pena“, oppure “Io a Roma ho il mio lavoro, non posso andare a Firenze e farmi mantenere, chiedere la carta di credito di Lorenzo, sarebbe orribile, non mi appartiene. Io non devo dipendere da nessuno, lavoro e mantengo me stessa e i miei figli da sola e ne sono orgogliosa” hanno conquistato i social.

Questo, unito a tutti i consigli che Manila ha dato ad Antonella Elia, hanno fatto piovere su Twitter, Facebook e Instagram migliaia di commenti di ammirazione per lei. Si legge: “dovremmo essere tutte come Manila“, “Manila ci sta insegnando la vita“, “grazie Manila per questi insegnamenti“.

Forse è stata un po’ dura con alcune parole parlando del suo compagno, ma si vocifera nel web che per lei e Lorenzo ci sarà non solo un lieto fine, ma anche una proposta di matrimonio. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?