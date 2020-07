Marcello Cirillo replica alle tristi accuse di Giancarlo Magalli

Marcello Cirillo contro Magalli dopo le accuse rivolte a lui e ad Adriana Volpe

Marcello Cirillo è stato preso di mira da Giancarlo Magalli; adesso tocca a lui dopo Adriana Volpe con la quale c’è stato un aspro e duro scontro qualche mese fa e che prosegue ancora oggi. In questi giorni sta avvenendo davvero di tutto perché Magalli ha accusato Cirillo di avere straparlato, di aver detto non poche cattiverie nei suoi confronti. Per questo motivo ha deciso di procedere con azioni legali.

È stanco di leggere e sentire falsità sul suo conto semplicemente perché si cerca di raggiungere la notorietà e di tornare e ad essere protagonisti dei giornali di gossip. È arrivato il momento di porre fine alla questione per farlo ha deciso di rivolgersi a tribunali ed avvocati. Un mezzo drastico che non ha assolutamente spaventato Cirillo che in qualche modo ha fatto sapere la sua ed ha replicato all’annuncio del conduttore Rai.

Marcello Cirillo afferma: “E’ senza pa**e, ha perso un’altra occasione per stare zitto”

Marcello Cirillo ha affermato che dopo aver conosciuto il conduttore de I fatti vostri può dire senza alcun problema e ripensamento che Giancarlo Magalli è un uomo senza pa**e. Poi ha tirato in ballo anche il regista e autore del programma televisivo Michele Guardì. Per quanto riguarda le ultime affermazioni su Adriana Volpe, ha dichiarato che è stata l’ennesima occasione che magari avrebbe dovuto prendere al volo per stare zitto e mantenere il silenzio, invece ha preferito ancora una volta dire la sua e sbagliare. Errore su errore.

In particolar modo ciò che al conduttore Cirillo ha dato fastidio è stata la questione della battuta di Magalli nei confronti della mamma. Secondo Magalli, Cirillo avrebbe raccontato un episodio che non aveva lui come protagonista ma un ospite. Magalli lo ha accusato di aver usato questo episodio soltanto per buttare fango su di lui e cercare di segnare punti facilmente. Allora la pronta risposta di Marcello è stata che utilizzare la mamma per mettere in difficoltà e fare apparire le persone per ciò che non sono è qualcosa di triste oltre che meschino. Poi ha cercato di rinfrescargli la memoria, ricordandogli che quella battuta è stata fatta durante una serata, mentre la donna era ospite in studio. Di questo ne hanno parlato un po’ dappertutto anche su TV sorrisi e canzoni. Poi lo ha invitato a rileggerlo per rinfrescare la memoria perché molto probabilmente ha qualche problema con il magnesio.

Il grande rapporto tra Cirillo e la madre di Magalli è proseguito nonostante tutto fino al giorno della morte

Marcello Cirillo prima di conoscere il conduttore de I fatti vostri aveva un bellissimo legame con la madre di Magalli. Poi piano piano il legame è andato a scemare, ma lui le è stato al suo fianco anche durante l’ultimo viaggio.