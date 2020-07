Beautiful, spoiler 31 luglio 2020: Thomas getta fango su Liam

Venerdì 31 luglio 2020 si conclude la settimana di programmazione della soap opera Beautiful. Dal 3 agosto la telenovela si prende la consueta pausa estiva, lasciando spazio alla doppia puntata di Una Vita. Cosa succederà nell’episodio di venerdì? Tutto riprenderà dalla complicata festa sulla spiaggia.

Le anticipazioni svelano che Liam inizierà ad avere dei sospetti su Thomas, visto che non si ricorderà nulla di quanto accaduto con Steffy durante la notte. Sarà la Forrester a dirgli che hanno fatto l’amore, manifestandogli tutta la sua felicità. Steffy infatti crederà che tra lei e l’ex marito sia tornata la passione di un tempo, ignara che Liam sia stato drogato da suo fratello.

Nel frattempo, Hope penserà alla proposta di matrimonio che ha ricevuto. Thomas ha usato Douglas per farla intenerire e spera così di ottenere ciò che vuole. Ormai il suo piano è stato quasi portato a compimento. Ridge sarà dalla sua parte, anche se non potrà certo immaginare di che cosa sia stato capace pur di conquistare la dolce Hope.

Beautiful, anticipazioni puntata di venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5

Liam si è svegliato nel letto di Steffy e ha capito di aver fatto l’amore con lei nella puntata di Beautiful. La cosa strana è che non si ricorderà nulla e sarà anche piuttosto stordito. Il pomeriggio precedente, Thomas gli ha versato nel bicchiere delle sostanze eccitanti che si è procurato da Vinni, proprio per far perdere il controllo al suo rivale in amore. Liam ha iniziato a comportarsi in maniera esuberante, facendo ballare Steffy e infastidendo anche Hope, tanto che ha preferito lasciare la villa insieme a Thomas.

Intanto, Steffy è al settimo cielo. Ora c’è Liam accanto a lei e finalmente può provare a ricostruirsi una famiglia con le piccole Kelly e Phoebe. La Forrester junior certo non sa che suo fratello ha drogato Liam che, fuori controllo, ha ceduto al desiderio. Nelle prossime puntate di Beautiful per Steffy sarà un duro colpo accettare la realtà.

I sospetti di Liam

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5, Thomas verrà a sapere che Liam e Steffy hanno fatto l’amore e la notizia arriverà anche alle orecchie di Ridge, che ne sarà alquanto contento. Il marito di Brooke spera infatti che sua figlia e lo Spencer si riconcilino.

Stando agli spoiler di Beautiful, Liam inizierà a sospettare che sia stato Thomas a drogarlo e lo accuserà. Nello stesso tempo, il Forrester Junior parlerà male di lui con Hope, dicendole di quanto sia stato insensibile a passare la notte con Steffy dopo la fine del loro matrimonio.