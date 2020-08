Salvata in extremis rara aragosta blu dal cameriere di un ristorante

Una rara aragosta blu è stata salvata dal finire cotta sulla piastra dal cameriere di un ristorante. Questo membro del personale ha notato la sua colorazione e ha allertato l’acquario del posto che ha preso in carica la creatura. Il ristorante Red Lobster si trova a Cuyahoga Falls, nell’Ohio.

Rara aragosta blu trovata in un ristorante: allertato lo zoo

Il giovane rendendosi conto che questa rara aragosta blu andava messa a riparo, ha allertato gli ambientalisti al Monterey Bay Aquarium. Il ristorante Red Lobster fa parte di una partnership di conservazione a livello statale, chiamata Seafood Watch, e ha avuto la fortuna di trovare questo esemplare particolare. L’animale ora risiede allo zoo di Akron, dopo esser stata esaminata dagli addetti della struttura.

L’aragosta, trovata dal cameriere del ristorante (che ha soprannominato l’animale Clawde) è stata descritta come “molto, molto rara” dallo zoo. In un post sui social media, lo zoo ha scritto: “Il nostro Zoo Akron ha adottato una rara aragosta americana blu da un ristorante Red Lobster dopo che alcuni dipendenti del ristorante hanno riconosciuto la rarità del guscio blu”.

Partnership zoo e ristorante

Il cameriere ha allertato questo zoo perché tra Akron e il Red Lobster è nata da una partnership per la conservazione di alcune specie. Questa alleanza è stata chiamata Seafood Watch. Il programma, gestito dall’Acquario di Monterey Bay mira ad aiutare i consumatori e le aziende a scegliere i frutti di mare che vengono coltivati ​​in modo sostenibile e pescati in modo da sostenere un oceano sano.

Dopo che i dipendenti di Red Lobster hanno scoperto l’aragosta blu, ora divenuta la loro mascotte, hanno contattato l’acquario di Monterey Bay, che poi ha contattato l’Akron a sua volta. Il personale di cura degli animali è stato in grado di entrare rapidamente in azione e preparare una nuova casa per questo esemplare meritevole di conservazione. Le aragoste blu sono molto rare, se ne incontrano una su due milioni. La colorazione blu del guscio è il risultato di un’anomalia genetica.

La nuova vita dell’aragosta

Nel post dello zoo c’è scritto che l’aragosta si sta ora abituando alla sua nuova vita. Clawde deve fare l’abitudine alla sua nuova casa organizzata appositamente per la sua salvaguardia. Ha a sua disposizione di continui un team di assistenza che si occupa della sua salute e del suo nutrimento.

Clawde ora risiede nell’ edificio del Regno di Komodo, che è attualmente chiuso agli ospiti a causa della pandemia di COVID-19.