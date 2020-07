Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane nella bufera: stanno seguendo un copione?

Sono nati forti dubbi sulla veridicità dei comportamenti di Antonella e Pietro. Stanno fingendo? Ecco tutti i dettagli

Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno fingendo?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno partecipando alla settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Hanno una relazione da un anno e qualche mese e i telespettatori di Canale 5 hanno già avuto modo di conoscere la loro storia al Grande Fratello Vip.

Infatti, Alfonso Signorini ha informato Antonella Elia, concorrente della quarta edizione, che Pietro aveva incontrato la sua ex Fiore Argento e che erano uscite le foto sui giornali.

Antonella aveva pensato di lasciarlo, ma quando lui è andato nella Casa per un confronto lei ha cambiato idea. Alla fine del programma Antonella ha deciso di credere alla sua buona fede anche se la macchina della verità di Barbara D’Urso continuava a rilevare le bugie dell’attore. Adesso a Temptation Island Pietro ha baciato una single credendo di non essere ripreso dalle telecamere e ha umiliato e denigrato la sua compagna per tutto il percorso.

Dal web, oltre all’astio e alle critiche nei suoi confronti, sono nati, però, anche dei dubbi su questi comportamenti. Antonella e Pietro stanno fingendo? Ci sono alcune cose che non tornano. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Antonella e Pietro seguono un copione?

Dai social è parso subito molto strano il comportamento della coppia. All’inizio Antonella Elia faceva sorridere accusando Pietro di bere o di altre cose di poco conto. Poi il fatto che lui abbia confessato a Lorenzo di aver baciato la single è stato molto strano. Pietro è consapevole che nelle stanze ci sono telecamere e microfoni. Anche se era convinto di non essere stato ripreso nel bacio, perchè poi dirlo in stanza davanti alle telecamere?

Inoltre, Antonio Zequila, in un’intervista per Nuovo Tv, aveva già detto come sarebbero andate le cose tra di loro nel programma. Antonella e Pietro avrebbero fatto finta di tradirsi, di lasciarsi, ma poi fuori torneranno insieme e progetteranno un matrimonio che poi non ci sarà mai. Per Zequila si stanno usando a vicenda per avere popolarità.

Ad ogni modo, i telespettatori hanno avuto modo di vedere le lacrime e le reazioni di Antonella Elia e molti sono dalla sua parte. Infatti, l’atteggiamento che ha avuto al falò di confronto finale con Pietro ha incontrato il favore di migliaia di utenti social. Come staranno davvero le cose? Come andrà tra di loro?