Una vita, spoiler 31 luglio 2020: Carmen e Ramon in combutta

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda su Canale 5 venerdì 31 luglio 2020? Protagonisti saranno Ramon e Carmen. Il Palacios, dopo aver voltato pagina e tentato di riprendersi dalla morte dell’adorata Trini, ha deciso di vivere il suo amore con Carmen. Non tutti i vicini però sono d’accordo, giudicando poco rispettoso il suo comportamento. Lo stesso Antonito non sembra essere contento della nuova storia d’amore di suo padre.

Nel frattempo, in queste puntate di Una vita, abbiamo visto Genoveva in grande difficoltà. La Salmeron deve fare i conti con Alfredo, che la tiene sotto stretta osservazione per far sì che mantenga il loro accordo, finalizzato a derubare tutti gli abitanti di Acacias dei loro risparmi. L’unico che sembra essersi accorto di qualcosa è Felipe, ma ora non ha ancora le prove per dimostrare che i Bryce sono dei truffatori

Una vita anticipazioni puntata 31 luglio 2020 su Canale 5

Marlen ha destabilizzato Genoveva, proponendole di far fuori Alfredo, così da chiudere una volta per tutte i conti con lui. La Salmeron però non ha accettato e, nelle prossime puntate di Una vita, deciderà di sbarazzarsi della stessa Marlen, uccidendola senza pietà. Genoveva ha visto Cristobal a casa sua e ha chiesti al marito spiegazioni, essendo certa che il sicario sia tornato ad Acacias per lei.

Le anticipazioni di Una vita svelano che Alfredo proverà a rassicurare la moglie, che si metterà l’animo in pace. Ora, è arrivato il momento di guardare avanti e di portare a compimento la vendetta ai danni di tutti coloro che non hanno aiutato Samuel, facendo in modo che venisse ucciso da Cristobal. Marcelina continuerà a pressare Servante per tentare di curare la sua allergia, mentre Cinta non farà altro che pensare ad Emilio.

Una coppia in crisi?

Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda su Canale 5 venerdì 31 luglio 2020 svelano che Ramon non smetterà di umiliare Carmen, anche se non se ne renderà conto. Il Palacios ha commesso una gaffe portandola a fare shopping e consigliandole lo stesso abito portato dalla defunta Trini, cosa che ha infastidito alquanto la domestica. Carmen crede che Ramon non sia ancora pronto per una relazione con lei, anche se il Palacios prova a rassicurarla.

Gli spoiler di Una vita riferiti all’episodio di venerdì narrano che Ramon dirà a Carmen di essere più disinvolta in pubblico, così come faceva Trini. Per la domestica sarà l’ennesima dimostrazione del fatto che il Palacios la voglia trasformare nella defunta Crespo.