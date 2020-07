Temptation Island: grande successo di ascolti, Filippo Bisciglia ringrazia

Filippo Bisciglia ha ringraziato tramite i social i telespettatori che hanno guardato la quinta puntata, gli ascolti sono da record

Temptation Island: grande successo per la quinta puntata

Martedì 28 luglio è andata in onda la quinta e penultima puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Ebbene, è stato un grandissimo successo di ascolti. I dati del giorno dopo hanno mostrato che ben 3.711.000 telespettatori erano davanti alla tv a guardare le vicende delle coppie protagoniste del programma con il 24% di share. È anche vero che sulla Rai non c’era nessun programma ma solamente repliche, ma questo risultato è il migliore ottenuto fino ad ora.

Tutto quello che è successo

Nella quinta puntata abbiamo potuto vedere la conclusione del falò di confronto tra Annamaria e Antonio. Lui nel villaggio si è lasciato andare con la single Ilaria dicendo che si sarebbero visti fuori, le ha lasciato il suo numero e si è rivolto ad Annamaria come la sua ex. Tuttavia, al falò ha detto alla sua compagna di essere molto innamorato, di aver capito tutti gli errori e le mancanze e che era pronto per una nuova vita insieme. Lei lo ha perdonato con grande delusione da parte del pubblico.

Anche il falò di confronto finale di Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha tenuto i telespettatori incollati fino a tardi. Infatti, Pietro ha continuato ad umiliare e denigrare la compagna raccontando fatti e confidenze private, dicendo che lei è sola e nella vita non ha lasciato nessun segno. L’atteggiamento freddo e combattivo di Antonella è piaciuto molto. Marea di critiche, invece, per l’attore.

Continua il percorso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, così come quello di Anna e Andrea. Manila è totalmente ignara che il suo compagno sia molto infastidito dalle sue dichiarazioni e che abbia versato lacrime per lei. Anna ha indignato ancora una volta i social per aver parlato di soldi, cose materiali e per aver parlato male della famiglia di Andrea. Lui ha detto di non riconoscere più la sua fidanzata, mentre Lorenzo sta cercando di fargli capire che deve prendere un’altra strada.

I ringraziamenti di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha pubblicato un post su Instagram con cui ha voluto ringraziare personalmente i telespettatori che continuano a seguire con affetto Temptation Island. Come potete vedere dal post riportato qui sotto, il conduttore, seduto sulla spiaggia, ha scritto “grazie” sulla sabbia e ha aggiunto: “le chiacchiere stanno a zero quando ci siete voi che fate i fatti“.