Uomini e Donne, Federico Mastrostefano: il nuovo amore per cui ha messo la testa a posto (foto)

Pare che l’ex tronista Federico Mastrostefano abbia trovato una persona che gli ha fatto mettere la testa a posto. Ecco chi è la sua nuova fidanzata

Uomini e Donne: Federico Mastrostefano ha messo la testa a posto?

Abbiamo conosciuto Federico Mastrostefano nelle vesti di tronista di Uomini e Donne ormai molti anni fa. Lui ha fatto molto discutere nel suo percorso nel programma di Maria De Filippi perchè con le ragazze si comportava sempre allo stesso modo. Organizzava le stesse esterne, diceva le stesse cose, baciava tutte. Per lui ci sono state tantissime critiche, ma poi ha deciso di portare alla fine Pamela Compagnucci e Eliana Michelazzo.

Federico ha scelto Pamela ma poi le cose non sono andate bene e si sono lasciati durante L’Isola dei Famosi, programma in cui lui ha partecipato l’anno successivo. Successivamente Federico è sparito un po’ dalla televisione ed è stato chiamato in causa dai giornali di gossip solo recentemente per commentare la vicenda che ha coinvolto la sua ex corteggiatrice Eliana.

Ma adesso, attraverso Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista ha presentato il suo nuovo amore, per il quale sembra aver messo la testa a posto. Lui, infatti, da sempre è stato un inguaribile latin lover, molto sensibile al fascino delle ragazze. Nel corso dell’intervista ha ricordato con piacere i vecchi tempi, ma ha anche parlato della sua nuova fidanzata.

Federico presenta la sua fidanzata

Attraverso il magazine ufficiale della trasmissione che gli ha dato una certa popolarità Federico ha voluto presentare la sua nuova fidanzata. Lei è Veronica Quintieri. Dopo tanti anni Federico crede di essersi innamorato. Si sono conosciuti due anni fa, ma la loro storia sta andando avanti da circa un anno.

Avevano iniziato a frequentarsi, ma poi lui l’ha lasciata perchè suo padre si è ammalato. Dunque, lui voleva lasciare ogni distrazione e occuparsi di lui. Invece, senza che lui dicesse niente, Veronica gli è stata sempre accanto proprio nelle ultime settimane di vita del padre. È stato un periodo difficile per Federico e lei c’è stata.

Adesso l’ex tronista dice di avere occhi solo per lei e se passa una bella ragazza non sente neanche la voglia di guardarla. Veronica, però, è gelosa, mentre lui no perchè lei non gli dà mai modo di esserlo. Lui si fida ciecamente. Ad ogni modo lui non ha perso del tutto il suo lato da latin lover. Ha detto che se fosse single ci sono un paio di persone del trono over che trova molto interessanti: Pamela Barretta e Valentina Autiero.