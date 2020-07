Marco Carta pubblica scatti d’amore in compagnia di lui (FOTO)

Marco Carta, dopo il coming out tutto torna al suo posto

Marco Carta è in vacanza e sta trascorrendo questo periodo di gioia e di relax insieme al suo fidanzato Sirio. In questa occasione ha approfittato per mostrarsi felice insieme a lui pubblicando degli scatti che mostrano con certezza quanto i due siano innamorati l’uno dell’altro. Il cantante solitamente non ama condividere la sua vita privata, in quest’occasione invece ha scelto di farlo, perché dopo il coming out da Barbara D’Urso, non si è parlato d’altro che di questo.

I fan di Marco si sono arresi al fatto che per vederlo comparire sulle storie di Instagram deve c’entrare qualcosa qualche sponsorizzazione in particolare, in alternativa il cantante scompare totalmente. Le foto su Instagram adesso sono la testimonianza che dopo il coming out e dopo l’inizio della sua relazione con Sirio Marco ha trovato la sua felicità.

Marco Carta, sintonia, passione ed amore con la sua nuova fiamma

Marco Carta e Sirio hanno tanta sintonia, il cantante afferma che quest’estate è molto strana, ma almeno per il momento è la più bella di tutte. La prossima probabilmente lo sarà ancora di più . In foto su Instagram il cantante si mostra mentre dà un bacio al suo fidanzato; si nota che la foto è stata scattata da qualcun altro, in vacanza insieme a loro c’è qualche amico. Forse adesso Marco ha capito che non deve avere alcuna paura di mostrarsi per quello che è. I suoi fan lo hanno accettato e tifano per loro due essendo felici di vederli innamoratissimi l’uno dell’altro.

Quando fece coming out diede modo di capire di essere un po’ imbarazzato a causa della sua natura, non sospettava minimamente di essere gay. Quando lo ha capito, per lui è stato un fulmine a ciel sereno. Adesso sembra essere sicuro di sé, sembra aver lasciato alle spalle la polemica assurda ed il gossip sulla sua vita privata. Continuerà comunque a custodire i suoi segreti e tutto ciò che ha a che fare con il compagno.

Il momento della realizzazione dei loro sogni e dei progetti futuri

Al momento i suoi sogni sono stati totalmente realizzati a partire dal disco che sta per uscire e da tutto ciò che sta costruendo per il futuro insieme a Sirio. Non si può che essere contenti per loro fare un grande in bocca al lupo per quello che li attende nella speranza che possano realizzare ogni singolo progetto insieme.