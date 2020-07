Uomini e Donne, vacanze di lusso per Sonny, Sara, Cecilia e Carlo: ecco dove alloggiano (FOTO)

Alcuni ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere le vacanze estive insieme in un hotel di lusso. I protagonisti sono Sonny, Sara, Cecilia e Carlo. I quattro hanno preso casa insieme ad Ibiza e trascorreranno in reciproca compagnia questi giorni.

All’allegra combriccola, però, nella giornata odierna si è aggiunta anche un’altra persona. Stiamo parlando di Giovanna Abate. Quest’ultima, ovviamente, è arrivata sull’isola da sola non essendo più fidanzata.

Le vacanze di lusso degli ex tronisti di Uomini e Donne

A Uomini e Donne sono nate delle belle amicizie tra gli ex tronisti, al punto da decidere di trascorrere le vacanze insieme in un posto davvero di lusso. Sui profili Instagram dei diretti interessati, infatti, sono apparsi dei video e delle foto volte ad immortalare il bellissimo Resort nel quale alloggeranno per un periodo. La suite che hanno prenotato è davvero bellissima e dotata di tutti i confort. L’ingresso è direttamente in un salone molto grande caratterizzato anche dalla cucina living.

Le camere sono molto spaziose, specie quella presa da Carlo e Cecilia, la quale è dotata anche di bagno in camera. A completare l’idillico quadretto vi è poi un terrazzo abbastanza spazioso che affaccia nella piscina del bellissimo complesso. Dopo un viaggio interminabile, le coppie sono finalmente giunte a destinazione ed hanno mostrato tutto ai loro fan. Una volta raggiunta la struttura si sono concessi qualche ora di relax e poi sono scesi tutti per andare a mangiare fuori.

Giovanna si unisce ai fidanzati

I protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di non badare a spese e di andare a mangiare pesce all’interno di un ristorante di lusso per inaugurare questa splendida vacanza. Questa mattina, invece, i due ex tronisti, con le loro rispettive scelte, sono andati in spiaggia per rilassarsi un po’. A fargli compagnia, poi, si è aggiunta anche Giovanna.

La dama ha deciso di non pensare alle delusioni ricevute in ambito sentimentale ed ha voluto cimentarsi in una splendida e divertente vacanza. Come se non bastasse tutto ciò che avranno già speso, i cinque volti del talk show della De Filippi hanno ordinato anche una porzione gigante di paella da consumare direttamente a riva di mare. Come già annunciato da Cecilia, inoltre, a partire dalla mezzanotte di questa sera ci sarà una grande festa in quanto domani è il compleanno della Zagarrigo.