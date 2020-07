Il Segreto, puntata 31 luglio 2020: Tristan si confida con Sebastian

Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 venerdì 31 luglio 2020 in replica? Il protagonista dell’episodio sarà Tristan, alla ricerca della verità sulla morte di suo padre, I sospetti lo attanagliano da quando nei terreni della Montenegro è stato rinvenuto un corpo. Come se non bastasse, è stato trovato anche l’anello appartenuto al padre. Francisca è la chiave del mistero, ma non sembra aver intenzione di parlare.

Nel frattempo, la cugina di Soledad e Tristan è arrivata alla Casona per una breve vacanza. Nonostante la sua dolcezza, si rivelerà un’arpia, in quanto metterà in seria difficoltà la povera Soledad, che soffre per amore. Francisca le ha impedito di vedere Juan ma i suoi sentimenti sono stati più forti e così la giovane e il Castaneda si sono abbandonati alla passione. La loro notte d’amore costerà molto cara sia a Juan che alla sua famiglia.

Il Segreto, puntata su Canale 5 venerdì 31 luglio 2020

Francisca non accetta di essere tradita, soprattutto da sua figlia. La matrona scopre che Juan e Soledad hanno passato la notte insieme ed è furiosa, Ordina così a Mauricio di picchiare a sangue l’odiato Castaneda, intimandogli di non farsi più vedere. Nella puntata de Il Segreto di giovedì, il Godoy riduce in fin di vita Juan, che viene trovato da Rosario e Pardo. Il poverino viene curato da Pepa ed Alberto, il nuovo medico di Puente Viejo.

Nel frattempo, come raccontano le trame della prima stagione de Il Segreto, Angustias trama contro Pepa ed è pronta a tutto per riprendersi le attenzioni di Tristan. Dopo aver avuto un confronto non troppo pacifico con la levatrice, la donna ha un malore. A soccorrerla è proprio la Balmes. A Puente Viejo è arrivato il medico Alberto, ma i paesani non sembrano fidarsi, avendo avuto molti benefici con le cure naturali di Pepa. Il dottore dovrà così conquistare la loro benevolenza.

Juan in pessime condizioni

Nella puntata della soap opera Il Segreto in onda venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5, Juan verrà curato da Pepa e Alberto, consapevoli delle sue gravissime condizioni. Soledad non farà altro che disperarsi e ribadire il suo odio nei confronti di Francisca, la colpevole di tutto.

Infine, nell’episodio de Il Segreto di venerdì, Tristan vorrà fare chiarezza su quanto accaduto a suo padre. In cerca di preziose informazioni, si confiderà con Sebastian. Il Castro ha capito che sua madre gli sta nascondendo una verità importante, riuscirà a scoprire quale?