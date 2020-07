Serena Enardu “ho inalato acidi e mi sono intossicata” notte da incubo

Ha passato una notte da incubo Serena Enardu, l’ex di Pago ha detto ai fan di aver inalato acidi dall’insetticida spruzzato per uccidere una blatta

Ha passato una notte da incubo Serena Enardu. L’ex di Pago Settembre ha voluto raccontare ai suoi fan la sua esperienza e quindi ha usato i social. Ma cosa è accaduto alla Enardu? La bella ex gieffina ha detto ai fan di aver trovato una blatta in casa sua e di aver trascorso una notte insonne per trovarla. Serena ha quindi parlato di cosa ha fatto per uccidere la blatta.

L’ex fidanzata di Pago ha raccontato che mentre stava guardavo Temptation Island è entrata in casa sua una blatta. Lei l’ha vista perché ha attraversato la sua cucina e così si è resa conto che è venuta da fuori. La Enardu ha detto però che lei ha paura delle blatte e non può farci nulla.

Serena Enardu alle prese con una blatta

Ovviamente, visto che ha paura delle blatte, la Enardu non poteva andare a dormire senza trovarla. Perciò ha cominciato a cercarla e ha perso tempo fino alle 3 ma non l’ha trovata. La blatta si era infilata sotto la cucina e lei non voleva affatto smontarla.

Non contenta ha cominciato ad usare acqua calda, l’insetticida e anche acido muriatico per non far entrare altri insetti in casa. Nella foga di spruzzare i prodotti per uccidere la blatta non si è resa conto che erano tutti a base di acidi. Infatti, mentre Serena li spruzzava, li inalava e questo l’ha fatta stare male. La Enardu ha anche detto che probabilmente si è intossicata, infatti al mattino seguente era tutta gonfia.

La Enardu si è svegliata tutta gonfia per gli acidi

Nel suo racconto Serena ha anche detto che cosa le è successo il mattino seguente. Pare che l’aver inalato i prodotti per uccidere la blatta l’hanno fatta gonfiare ed è stata male. La Enardu ha dunque parlato di tutta la vicenda su Instagram, proprio per mettere al corrente i fan di cosa le è successo. A proposito, che ne è stato della blatta?

La Enardu ha detto che ha trovato l’insetto ma era già morto e si trovava sotto un tubo. La sua paura però non è finita lo stesso e adesso teme che possa entrare qualche altra blatta nella sua casa. Così ha chiesto aiuto ai suoi fan, per farsi consigliare qualcosa che calmi la sua paura.