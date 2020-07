Elisabetta Gregoraci nuovo fidanzato, l’ex di Diletta Leotta?

Stanno insieme Matteo Mammì ed Elisabetta Gregoraci? Il gossip si infiamma e pare che sia la nuova coppia dell’estate

Su Elisabetta Gregoraci si infiamma il web che proclama, qualora fosse vero, la nascita della nuova coppia composta da Matteo Mammì ed Elisabetta Gregoraci. L’attrice e conduttrice, tornata in onda da poco alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, pare sia già impegnata. In seguito alla relazione con Francesco Bettuzzi, l’ex di Flavio Briatore pare straveda per Matteo Mammì.

Mammì è conosciuto perché ha avuto una storia lunga con Diletta Leotta, ma adesso, secondo il settimanale Chi è il compagno della Gregoraci. Infatti, proprio nel numero in edicola da oggi 29 luglio si legge che Elisabetta Gregoraci ha trovato un nuovo partner. Matteo Mammì è conosciuto perché ex di Diletta Leotta e lo scorso anno ha avuto un flirt con Anna Safroncik.

Elisabetta Gregoraci forse in coppia con Mammì

Secondo il settimanale Chi il flirt tra Elisabetta e Matteo Mammì c’è davvero e lui è dunque il suo nuovo fidanzato. I due però ancora non si sono fatti vedere insieme in pubblico. I due si scrivono numerosi messaggi durante il giorno e sono anche tante le telefonate che si fanno.

Elisabetta e Matteo i telefonano quindi molto spesso e si sono conosciuti per un amico che hanno in comune. Sembra infatti che a fare da Cupido fra i due sia stato proprio un amico in comune. Non si sa chi è l’amico e quindi non c’è neanche la conferma della loro relazione.

La Gregoraci nuovo fidanzato, è l’ex di Diletta Leotta

In questo momento però non si può dire che fra Elisabetta e Matteo ci siano i presupposti per dire che stanno insieme. I due sembra che stanno facendo conoscenza e che quindi non hanno voluto pubblicizzare la loro relazione. Probabilmente hanno scelto di non pubblicare scatti su questa donna perché non voleva rendere nota la loro frequentazione.

Come tutti sanno, Matteo Mammì lavora per Sky Sport. Inoltre, è anche direttore senior dal 2013, si occupa anche di programmazione e produzione dopo aver fatto vendite e acquisizioni. Mammì è anche nipote dell’ex ministro alle telecomunicazioni Oscar Mammì. Anche Matteo è nel settore, ma nel 2019 ha lasciato la piattaforma digitale per perseguire altri progetti. Dal 2016 al 2019 è stato fidanzato con Diletta Leotta, con cui ha convissuto a Milano.