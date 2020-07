Katia Ricciarelli scossa a Io e Te da una lettera ricevuta: “Mi viene da piangere”

Scossa da una lettera ricevuta durante trasmissione Io e Te, Katia Ricciarelli si commuove e racconta un particolare della sua vita

Durante la trasmissione Io e Te condotta da Diaco la cantante soprano Katia Ricciarelli si è emozionata dopo aver letto una lettera. La Ricciarelli gestisce lo spazio all’interno della trasmissione che porta il titolo “La posta del cuore” e dà dei consigli. Una ragazza le ha scritto per raccontarle la sua storia. La 27enne ha scritto di avere un fratello di 4 anni più piccolo e di avere solo la madre.

I genitori si erano separati dieci anni fa e la madre ha pensato sempre a loro. Spesso i due fratelli volevano convincerla ad uscire, ma lei preferiva starsene a casa. La ragazza nella lettera ha però raccontato che da qualche tempo le cose erano diverse. La madre ha conosciuto un collega ed ha ripreso a vivere. Si veste meglio, si trucca e ha portato a casa il signore per presentarlo ai figli.

Katia Ricciarelli emozionata da una lettera

La giovane ha scritto nella lettera che lei e il fratello erano sconvolti da quanto stava accadendo. I due non sopportavano che la madre potesse stare a contatto con un altro uomo che non era il padre. La ragazza ha ribadito che non voleva sembrare egoista, però lei e il fratello rivolevano la loro mamma. La lettera ha fatto emozionare Katia Ricciarelli che ha quindi raccontato un dettaglio della sua vita.

La Ricciarelli è apparsa visibilmente scossa dalle parole della ragazza e ha detto di aver vissuto la stessa cosa quando era piccola. La Ricciarelli quando era ragazzina e la madre era sola le diceva sempre che se avesse avuto un altro uomo lei sarebbe andata via di casa. A distanza di tanto tempo ha ribadito che a volte da ragazzini si può essere anche stupidi.

La Ricciarelli ha dato il suo consiglio alla ragazza

Ma la Ricciarelli ha anche aggiunto che la ragazza della lettera era più grande di quella che era lei allora. E così la cantante ha consigliato di lasciare libera la mamma delle sue azioni. D’altronde, un giorno anche loro sarebbero andati via e la mamma ha diritto di vivere la sua vita.

Katia ha dunque detto di non vietare alla loro mamma di essere felice e di provare interesse per un’altra persona. Un giorno altrimenti potranno pentirsene.