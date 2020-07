Alberto Urso e la ballerina Valentina Vernia ritorno di fiamma? Un video crea il caos

Sono tornati insieme Alberto Urso e Valentina Vernia? A scatenare il gossip è un video, che prontamente Valentina cancella

Si è scatenato il gossip su Alberto Urso e Valentina Vernia, i fan si chiedono se sono tornati insieme. A fare pensare ad un ritorno di fiamma è stato un video della ballerina, che però poi è stato cancellato. E’ bastato però che girasse per un po’ sul web ed ecco che nelle ultime ore il gossip corresse all’impazzata. I due si sono conosciuti nell’edizione di Amici dello scorso anno, e avevano intrecciato una relazione una volta fuori.

E’ stato Amedeo Venza a lanciare il gossip e lo ha fatto nelle sue storie su instagram. Proprio sul social ha detto che Alberto Urso e Valentina Vernia pare siano tornati insieme. Le sue parole sono una conseguenza di una prova che Venza ha trovato sui social. Infatti, sembra che vi sia un post pubblicato da Valentina in cui è a casa di Alberto Urso.

Alberto Urso e la ballerina Valentina gossip sulla ex coppia

Il fatto che il video sia stato cancellato subito dopo ha fatto insospettire i fan che adesso hanno tanti dubbi. Pare che Valentina Vernia potrebbe abbia cancellato di propria volontà il video a casa di Alberto Urso per non far scatenare su di loro il gossip.

Come tutti sanno, l’ex coppia ha tenuto sempre la loro relazione lontano dal gossip e quindi anche dai riflettori. I due quando erano insieme raramente si facevano vedere vivevano la loro quotidianità mostrando il minimo indispensabile.

L’ex coppia potrebbe essere tornata insieme

Il gossip sulla coppia dunque impazza e tutti si stanno chiedendo se sono tornati insieme. Possibile quindi che Alberto Urso e Valentina Vernia siano tornati insieme? E se è vero, lo hanno fatto in segreto, perché finora sono solo supposizioni e non ci sono certezze.

Se fosse vero un ritorno di fiamma, i due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi presto potrebbero decidere di dare l’annuncio. La domanda su una loro relazione se la pongono tutti ma nessuno sa con certezza che cosa è successo. Durante la scuola i due erano molto affiatati e solo dopo si sono messi insieme, ma è durato poco. Ora questo video lascia immaginare qualcosa, ma sono solo supposizioni, però è bello fantasticare su una loro storia d’amore!