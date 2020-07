Machine Gun Kelly e Megan Fox non si nascondono più sono una vera coppia

Stanno insieme Machine Gun Kelly e Megan Fox, spunta uno scatto pubblicato dal rapper in cui è insieme all’attrice e scrive una dedica romantica

Non si nascondono più Machine Gun Kelly e Megan Fox, i due stanno insieme e vogliono vivere il loro amore alla luce del sole. La famosa attrice e il rapper e confermano la relazione quindi, anzi è proprio Gun Kelly a farlo, con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il rapper ha pubblicato una foto in cui sono insieme, alla quale ha affiancato parole che non lasciano spazio a dubbi.

Il rapper dice infatti di aver aspettato l’eternità per ritrovarla, una frase che rivela tutto l’amore per Megan. L’artista, il cui vero nome è Colson Baker, sta dunque vivendo una appassionante storia d’amore che sta facendo sognare tutti i suoi fan. La loro storia dura da alcuni mesi e pare che i due si siano innamorati sul set del film Midnight in the Switchgrass.

Machine Gun Kelly e Megan Fox stanno insieme

La Fox proprio qualche giorno fa aveva parlato di questo nuovo amore e aveva confermato la relazione con il rapper. In questa occasione la Fox ha anche parlato di come si sono incontrati. E’ stato sul set il loro primo incontro e quando ha saputo che ci sarebbe stato Machine Gun Kelly dentro di se ha sentito che sarebbe accaduto qualcosa.

In realtà non sapeva esattamente cosa, ma nel profondo della sua anima sentiva che da quell’incontro ne sarebbe uscito fuori qualcosa. Vedere Machine Gun Kelly ha causato qualcosa nell’interno della Fox e lo ha anche detto direttamente al rapper. Solo guardandolo negli occhi ha capito di aver trovato una fiamma gemella. Megan per fiamma gemella intende un’anima che trascende in alto e che si può dividere in corpi diversi nello stesso momento.

Megan ha percepito cosa sarebbe stato per lei il rapper

L’attrice ha dunque rivelato che loro due sono le due metà della stessa anima. Quello che ha pensato e sentito in quel primo momento in cui lo ha visto lo ha comunicato al rapper. Alcuni mesi fa Megan Fox ha troncato il matrimonio che andava avanti da dieci anni con Brian Austin Green.

L’attrice ha sottolineato che il rapper non è stato la causa della fine del suo matrimonio. I due pare si siano lasciati in buoni rapporti e hanno deciso di rendere pubblica la fine del loro matrimonio a maggio scorso.