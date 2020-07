Ambra Lombardo si sfoga su Instagram, è arrivato il momento di fare chiarezza (FOTO)

Ambra Lombardo e Kikò nessuna certezza da parecchio tempo ormai

Ambra Lombardo e Kikó Nalli si sono distinti da qualunque coppia nata in TV proprio perché di loro si è sempre parlato tantissimo, ma per riservatezza non si sono lasciati andare ad alcuna rivelazione. Le foto pubblicate sono state davvero poche, così come i contenuti che hanno avuto a che fare con la loro relazione. Ecco perché non si è mai capito se i due fossero ancora una coppia o meno.

Hanno continuato a stare al centro dell’attenzione per mesi, adesso è trascorso un anno dall’inizio della loro frequentazione e tutto rimane intatto come allora. Tanta curiosità soprattutto perché proprio in queste settimane è esploso un gossip: Kiko Nalli e Ambra si sono lasciati perché lui ha deciso di tornare con Tina. Sono riusciti a mettere da parte i rancori del passato e hanno ripreso ad amarsi proprio come un tempo.

Così per cercare di ottenere qualche informazione in più, dopo lo sfogo di Tina e del parrucchiere che si sono parecchio arrabbiati per le voci infondate sui social, la bella insegnante siciliana ha pubblicato una foto alla quale i follower hanno risposto chiedendo se è ancora fidanzata o meno. La sua risposta è stata come sempre poco chiara.

Ambra Lombardo afferma che stare insieme vuol dire condividere tutto, non basta pubblicare una semplice foto

Ambra Lombardo ha pubblicato una foto scrivendo sotto “Culuri”, “colori”. I like ed i commenti si sono moltiplicati in pochissimo tempo, una delle follower le ha chiesto quale fosse il senso delle sue parole sotto la foto, aggiungendo poi la domanda che tutti si stanno ponendo: sei fidanzata?

Il dubbio non è stato assolutamente tolto perché Ambra ha risposto che l’amore è condivisione, è aiutarsi reciprocamente, essere presenti h24 l’uno nella vita degli altri. Vuol dire condividere ogni cosa, a partire dalle cose più piccole. L’amore più bello non sta nelle foto, ma in ciò che si vive.

Continua il gossip infinito sulla coppia, tra crisi e serenità non si è ancora capito cosa abbiano deciso di fare

In realtà già da qualche mese prima della quarantena, si parla di una crisi di coppia nata a causa della distanza tra i due. Ambra e Kikò sono lontani a causa dei rispettivi impegni e questo non piace affatto alla bella siciliana che ha affermato sin da subito che ha bisogno di un uomo che sia presente, al suo fianco.

Si sa però che far combaciare gli impegni è difficile, come è difficile anche progettare un futuro a distanza. Il gossip è stato per loro un grande ostacolo, ha creato non pochi problemi anche perché Kikò sta cercando in tutti i modi di tutelare i suoi figli, ecco spiegato il motivo di tanta rabbia.