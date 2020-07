Luigi Mastroianni, lo scoop sul nuovo amore si fa serio, beccato con una ragazza (FOTO)

Luigi Mastroianni, tra un impegno e l’altro si mostra accompagnato da belle donne, ma questa volta c’è qualcosa di più

Luigi Mastroianni sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sicilia, spesso insieme al fratello. Il ragazzo è impegnato con l’arredamento della sua nuova casa dove si trasferirà a breve portando con sé il piccolo Salvo che non lascia mai un attimo da solo. Dopo la rottura con Irene Capuano, non confermata tempestivamente, sembrerebbe essere rimasto single per tanti mesi.

Lei per esempio ba subito iniziato una nuova relazione con Christian del quale non si è saputo molto. In questi giorni si fa sempre più presente e pressante lo scoop che ha a che fare con una relazione del giovane DJ siciliano. A quanto pare il suo viso è accostato a quello di una bionda dai tratti angelici. A rivelare la sua identità è stato Il vicolo delle news pubblicando la foto e i dettagli sul suo conto.

Luigi Mastroianni, la sua breve vacanza a Marzamemi in compagnia di una bella bionda

Luigi Mastroianni secondo le rivelazioni del vicolo avrebbe trascorso qualche giorno in serenità, in vacanza insieme alla giovane ragazza in una località di mare, Marzamemi in provincia di Siracusa. Non lo ha fatto come amico, ma come qualcosa di più infatti gli atteggiamenti tra i due hanno fatto notare che tra loro c’è qualcosa di strano. Chi ha raccontato ciò che è stato visto, ha aggiunto che i due scherzavano e ridevano in modo insolito per essere due semplici amici.

C'era molta complicità tra loro, infatti mentre stavano andando via si sono anche scambiati un bacio intenso più degli altri bacetti che hanno rivelato si trattasse di una coppia appena nata.

Chi è la bella bionda che si affianca all’ex tronista di Uomini e Donne?

Di lei non si sa niente, chi ha avuto modo di vederla di presenza ha affermato si tratti di una ragazza molto bella, sensuale, avvenente, tratti angelici, formosa, altezza media. Sappiamo che l’ex di Irene Capuano ha trovato una ragazza che gli piace davvero, che con lei ha iniziato una conoscenza che ha tutte le carte in regola per diventare qualcosa di più.

Almeno per adesso abbiamo soltanto qualche foto pubblicata dal Vicolo delle news, niente di più. Ma bastano queste per testimoniare che tra i due c’è qualcosa di non molto chiaro. Saranno loro o comunque Luigi a mettere in chiaro il tutto quando sarà arrivato il momento di farlo.