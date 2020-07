Barbara D’Urso, foto da sirena a bordo piscina. Ma i fan notano un dettaglio: “È enorme…”

Barbara D’Urso e le vacanze estive nella sua villa a Capalbio

Da qualche giorno su Canale 5 stanno girando i promo delle nuove edizioni di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso che partiranno il prossimo settembre. Al momento la padrona di casa dei format Barbara D’Urso si trova in vacanza nella sua villa a Capalbio, in Toscana.

Con lei un gruppo di amici come lo testimoniano le numerose foto che Lady Cologno posta sui suoi profili social. E a proposito di Instangram, di recente la professionista napoletana ha condiviso uno scatto che ha scatenato una serie di reazioni negative da parte del popolo del web. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli.

Lady Cologno e quel dettaglio del piede lungo

Barbara D’Urso nelle ultime ore ha condiviso una foto davvero bollente su Instagram in cui appare in tutta la sua bellezza, nonostante i suoi 63 anni. Nello scatto in questione, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, appare sdraiata nella sua piscina a Caparbio, con indosso un costume intero che mostra tutte le sue forme. Ovviamente i milioni di follower che la seguono sul social si sono precipitati sotto l’immagine per lasciare dei cuoricini rossi ma anche per scrivere dei complimenti alla loro beniamina.

“Sei una favola”, ha scritto qualcuno. Mentre non sono mancate le solite critiche dei leoni da tastiera. Qualcuno, ad esempio, ha notato un particolare e non ha perso tempo a comunicarglielo: “Che piede hai, 45?”. L’utente ha sottolineato la lunghezza del piede che con molta probabilità è stata falsata dall’acqua. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso a settembre torna con le sue tre trasmissioni tv

Come accennato prima, al momento Barbara D’Urso si trova in vacanza nella sua villa a Capalbio, in provincia di Grosseto. Una casa che il pubblico di Canale 5 conosce benissimo perchè qualche anno fa era stata protagonista di uno scherzo organizzato dal figlio e dagli autori di Scherzi a parte.

Carmelita tornerà a Cologno Monzese verso i primi di settembre perché subito dopo prenderà al via la 14esima edizione di Pomeriggio Cinque. Mentre la settimana successiva, alle 17:20 ritorna Domenica Live invece in prima serata Live Non è la D’Urso. Ci sarà il pubblico in studio? Non resta che attendere.