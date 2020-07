Temptation Island, il pubblico deluso dalla reazione di una delle donne

Temptation Island regna tra i programmi televisivi estivi ma un dettaglio non sfugge al pubblico

Temptation Island continua ad essere uno dei programmi tanto attesi e seguiti dal pubblico di canale 5 che non aspettava altro che l’inizio del reality. Un dettaglio non è passato inosservato durante la penultima puntata andata in onda martedì. Antonio ed Annamaria sono usciti insieme dopo un falò tanto difficile.

La 43enne è arrivata al dunque chiedendo il falò di confronto finale anticipatamente. Hanno trascorso 12 giorni separati, lei tra lacrime e delusioni, lui più che altro nel pieno divertimento. L’uomo si è avvicinato tantissimo ad una delle tentatrici, Ilaria, tanto da arrivare a subire il rimprovero da parte di alcuni ragazzi fidanzati che con lui hanno condiviso questa esperienza per un paio di settimane.

In una delle scene finali, proprio quando Filippo Bisciglia informa Antonio che deve lasciare il villaggio e raggiungere la sua fidanzata Annamaria per il falò di confronto, si vede Ilaria che scoppia in lacrime, dispiaciuta dal fatto di dover lasciare Antonio e perderlo così dal nulla, prima del tempo previsto. Per loro però sono stati 12 giorni intensi, soprattutto per Annamaria che ha dovuto assistere ad atteggiamenti particolarmente ravvicinati e non accettabili tra i due. Eccessiva spensieratezza, a tratti menefreghismo, secondo qualcuno sui social, lui sarebbe uscito volentieri dal programma qualora Annamaria gli avesse chiuso la porta in faccia.

Temptation Island, le aspettative del pubblico non sono state rispettate, Annamaria presa di Mira dopo la messa in onda della penultima puntata

Temptation Island come capita poche volte ha lasciato il pubblico di stucco, tutti si aspettavano che Annamaria lasciasse seduto sul tronco Antonio e andasse via da sola alla fine del confronto, invece la donna ha deciso di dargli un’altra possibilità, l’ennesima nonostante le varie cose gravi che ha fatto durante il corso delle due settimane. Sin da subito la donna è apparsa essere delusa e arrabbiata, nessuna intenzione di ritornare con lui una volta lasciate le telecamere del villaggio is morus relais della Sardegna.

Troppe cose gravi fatte da Antonio, fuori dal villaggio ed al suo interno. Annamaria aveva affermato più volte di non fidarsi più di lui, eppure alla fine ha deciso di ritornare insieme all’uomo e continuare a vivere la loro relazione come se niente fosse successo. In questo caso come in pochi, il pubblico sperava in un addio che non è per nulla arrivato. D’altronde Filippo aveva già rivelato che al termine della penultima puntata sarebbe successo qualcosa di inaspettato che avrebbe lasciato il pubblico senza parole. Nessuno però si sarebbe aspettato tutto questo.

Antonio ha giocato benissimo le sue carte, tante promesse, chissà però se avranno seguito

Secondo molti la decisione di Annamaria sarebbe cambiata di fronte alle tante promesse che le sono state fatte da parte di Antonio. Ha dichiarato in più occasioni di essere cambiato, di aver capito di aver commesso negli anni tanti errori. Secondo quanto da lui dichiarato questa esperienza gli è servita a cambiare il futuro per poterle garantire un domani sereno, di pace, tranquillità ma soprattutto tanta fiducia.

La paura di Annamaria era che una volta usciti dal programma lui avrebbe ricontattato la tentatrice, così lui l’ha tranquillizzata affermando che mai lo avrebbe potuto fare. Lei non è sembrata per nulla convinta.