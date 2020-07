Serena Enardu vittima di un incidente: “Sto malissimo, aiutatemi”

Serena Enardu a respirato dell’acido muriatico

L’ex tronista e gieffina Serena Enardu ha letteralmente passato una notte da incubo. Per tale ragione l’ex compagna di Pago ha voluto condividere il suo sfogo con tutti coloro che la seguono sui social network. Attraverso il suo account Instagram, la ragazza sarda ha postato delle clip nelle Stories per spiegare ai follower di non aver dormito nemmeno un minuto e di aver lottato per ore contro una blatta che era entrata nel suo appartamento.

A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha deciso di fare una disinfestazione fai da te, utilizzando dell’acido muriatico e acqua bollente in quantità davvero sproporzionate. Un’iniziativa pericolosa che le ha causa alcuni danni: “Mi devo essere anche intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima. Ho inalato ovviamente tutti gli acidi e gli ammazza-insetti di questo mondo”.

Notte da incubo per l’ex tronista di Uomini e Donne

Martedì sera su Canale 5 è andato in onda il quinto appuntamento di Temptation Island. Per tale ragione Serena Enardu era davanti al televisore per vedere il reality show che un anno fa l’ha vista protagonista con Pago. Durante la serata, però, la donna si è imbattuta in una blatta che girava nel suo appartamento, precisamente in cucina.

Avendo la fobia per questo tipo d’insetto, lei ha iniziato a provare terrore. Per questo motivo l’ex tronista di Uomini e Donne non ha chiuso occhio per tutta la notte cercando dei rimedi per far fuori l’animale che aveva in casa. Lei stessa su Instagram ha detto: “Ho una fobia molto importante nei confronti di questo simpatico animaletto quindi fino alle 3 l’ho cercata ma non l’ho trovata”.

L’appello di Serena Enardu ai suoi follower

Serena Enardu, dopo essersi sfogata sul suo profilo Instagram e di aver visto quella famosa trovato blatta priva di vita, ha fatto un disperato appello ai follower chiedendo loro un aiuto. Ciò che l’ex compagna di Pacifico vorrebbe conoscere è se esiste un rimedio valido per sconfiggere le proprie fobie e paure. “Devo vincere questa fobia, se avete qualche info o qualche cosa che si può fare, anche

qualche corso, ditemelo”, ha asserito l’ex gieffina. Quest’ultima, inoltre, ha spiegato: “Non esiste proprio, ho dormito malissimo, sto malissimo, aiutatemi, ho bisogno di superare questa fobia”