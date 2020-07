Rocco Casalino: “Avevamo già problemi”, la sua relazione amorosa con il ragazzo cubano è giunta al termine

Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, tra loro è arrivato il momento dell’addio a causa dello scandalo mediatico che ha travolto il cubano

Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, si sono lasciati, a quanto pare uno dei motivi più gravi è l’ultimo scandalo che li ha travolti. Il ragazzo cubano è stato segnalato all’Ufficio antiriciclaggio a causa di pagamenti sospetti a siti di trading on-line. Da questo momento in poi tra i due c’è stata una vera e propria crisi, che li ha portati direttamente alla rottura. L’ex gieffino ha affermato che tra loro c’erano già problemi da prima, ma questo è stato il vero e proprio colpo di grazia.

Adesso è finita al 100% , non c’è più possibilità di ritorno. Una bomba mediatica che ha scatenato troppi litigi. Poi in questa occasione Alvarez ha dichiarato che dopo la fine della relazione con il portavoce di Giuseppe Conte ha deciso di andare via dall’Italia. Poi ha raggiunto che mai avrebbe pensato di rimanerci per tutta la vita. Rocco invece non ha alcuna possibilità di lasciare il suo territorio, rimarrà qui a rispondere ai giornali di gossip, al centro di una vera e propria guerra mediatica senza possibilità di fuga.

Rocco Casalino coinvolto in qualcosa di illecito, le spiegazioni del cubano non bastano per mettere a tacere tutto

Rocco Casalino è stato coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui. Il suo ex fidanzato è stato segnalato dalla banca per movimenti sospetti al di sopra dei bilanci economici. Lui ha spiegato di non essere ludopatico, di essere stata una vittima del trading. Le notizie trapelate al mondo del gossip hanno solamente avuto lo scopo, l’obiettivo, di screditare Rocco e gettare fango su di lui. L’unico modo per poterlo fare, essendo Rocco una persona pulitissima sulla quale è difficile trovare qualcosa di negativo, di sporco da dire, è infangare chi sta al suo fianco.

I suoi movimenti bancari sono tutti facilmente giustificabili, non avrebbe mai pensato che fare delle scelte di questo tipo avrebbe creato dei problemi a Rocco per il suo lavoro. Non avrebbe mai pensato di coinvolgerlo dato che non sono sposati ma soltanto fidanzati, quindi non credeva che dal suo nome sarebbero arrivati in qualche modo a lui, non avendo conti comuni. Rocco dopotutto, con leggera ironia ha affermato che la loro fortuna è stata che l’uomo non abbia investito in titoli italiani ma soltanto in petrolio, altrimenti sarebbe stata una vera e propria tragedia.

Ecco cosa è successo durante la quarantena al giovane cubano vittima del trading

L’uomo ha raccontato di essersi sentito tremendamente in colpa per quanto accaduto tanto da pensare al suicidio, non avrebbe mai voluto creare alcun problema, Rocco si è trovato dentro la fossa dei leoni a causa sua, questo è quello che lo fa soffrire maggiormente. Poi ha voluto dare ulteriori spiegazioni per cercare di tirarlo fuori dalla questione affermando che non ha mai avuto alcun ruolo nel trading online. I suoi movimenti non superano i €90000, tutto è partito per caso. Mentre in pieno lockdown, gironzolava su internet si è imbattuto in un sito di trading, quindi ha voluto provare.

Un broker l’ha contattato convincendolo ad investire sul petrolio. Il prezzo stava scendendo e sicuramente di botto sarebbe risalito da un momento all’altro. Era il momento migliore per investire e far soldi facili. La somma investita è stata di circa €2000, si è accaparrato titoli da 5000 barili, 19 dollari a barile.

Poi il prezzo è andato a scendere, più perdeva più investiva, così ha investito sempre di più credendo e facendosi convincere dalle parole del broker che gli consigliava di mantenere la sua posizione. Poi il petrolio è sceso ulteriormente, così ha chiamato il broker chiedendogli di aiutarlo a chiudere il conto. Invece lo ha convinto di nuovo ad investire perché qualcosa stava cambiando. Al ritorno dalla palestra ho scoperto di essere rovinato perché il petrolio avevo toccato lo zero. Da lì la relazione ha toccato il fondo una volta per tutte.