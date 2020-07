Pago e Serena Enardu di nuovo insieme, l’ex gieffina svela: “E’ venuto per…”

Serena Enardu e Pago si sono rivisti

Qualche ora fa Serena Enardu ha confessato ai follower della disavventura vissuta la notte precedente a causa di una blatta. Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è di nuovo fatta viva sul suo account Instagram, attraverso delle Stories, per rivelare ai follower un altro colpo di scena. In poche parole nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio 2020 lei e il suo ex Pago si sono rivisti.

Per quale ragione? Ebbene sì, il cantante sardo si è recato nell’appartamento dell’ex gieffina per prendere un caffè e per parlare di alcune cose che avevano lasciato in sospeso dopo la loro separazione. A rendere noto il tutto ci ha pensato la stessa ex tronista di Uomini e Donne che sul noto social network che con tono sarcastico ha detto: “E’ venuto Pago a prendersi un caffè”.

Le spiegazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne

Attraverso delle Storie su Instagram, Serena Enardu ha comunicato a tutti i suoi seguaci di essersi rivista con Pago dopo tante settimane di lontananza. La donna lo ha comunicato per vedere la reazione di coloro che la seguono e capire se sarebbero rimasti sorpresi della notizia.

“Lo so, sono stata un pochino stron*etta col messaggio di prima però mi faceva ridere e mi faceva ridere quello che sarebbe successo dopo, infatti mi avete riempito di messaggi”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne con aria soddisfatta. Nella prima clip la donna ha confessato di aver preso un caffè con Pacifico, poi ne ha realizzati gli altri che che sono stati postati dopo un’ora. Il tempo necessario per un lungo confronto e magari una futura riappacificazione?

Serena e Pago: ecco cosa è accaduto tra loro nel pomeriggio

A rivelare cosa è successo con Pago ci ha pensato la stessa Serena Enardu nelle Stories di Instagram condivise subito dopo. “La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, dopo mesi dalla loro separazione definitiva.

La ragazza sarda per evitare che montassero dei castelli in aria ha preferito spiegare lei cosa è davvero accaduto tra lei e il suo ex nel pomeriggio di mercoledì. “Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro”, ha concluso la Enardu.