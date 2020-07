Uomini e Donne news: arriva una nuova segnalazione su Nicola Vivarelli, fiamma di Gemma

Nuova segnalazione su Nicola Vivarelli

Qualche ora fa la nota influencer Deianira Marzano ha sganciato delle nuove bombe mediatiche che riguardano uno dei protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. La donna ha postato tra le Stories di Instagram un messaggio che ha ricevuto direttamente da una sua seguace. In poche parole l’utente web ha fatto una segnalazione su Nicola Vivarelli, ovvero il giovane cavaliere che aveva conquistato il cuore di Gemma Galgani.

Cosa è successo? Sembra che questa ragazza abbia incontrato in questi giorni il 26enne, il quale avrebbe fatto una rivelazione davvero interessante ed inedita: “Ho incontrato Sirius…Ci siamo fatti la foto insieme…Gli ho chiesto ovviamente anche di Gemma e lui mi ha risposto che è una perdita di tempo…”. Se tali affermazioni fossero veritieri, la frequentazione tra la dama torinese e il ragazzo sembra essere giunta al capolinea.

Le rivelazioni di una follower di Deianira Marzano

Le rivelazioni della seguace che ha contattato l’influencer Deianira Marzano non sono terminate qui. Infatti, l’utente in questione ha detto anche che Nicola Vivarelli avrebbe le avrebbe comunicato che il prossimo settembre, con molta probabilità nel primo appuntamento stagionale le Trono over di Uomini e Donne, ufficializzerà la fine della sua relazione con Gemma Galgani.“Mi ha anche detto che a Settembre si lasceranno definitivamente…”, ha detto l’internauta.

Davvero il 26enne Sirius ha fatto tali confessioni ad una persona del web che nemmeno conosce? Al momento i fan della coppia composta da Gemma e Nicola sperano tanto che i due possano trovare un punto di incontro e chiarirsi. Altri pensano che sin da subito questa frequentazione era solo una farsa.

Deianira Marzano e il giudizio personale sul 26enne Nicola Vivarelli

Anche l’influencer Deianira Marzano ha voluto dare il suo punto di vista sulla nuova segnalazione che le è giunta su Nicola Vivarelli. Il 26enne cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne parlando di lui e della dama piemontese Gemma Galgani.

La Marzano che è stata bloccata da Antonella Elia, esprimendosi sul ragazzo, senza peli sulla lingua ha asserito: “Ma questo Sirius ancora non si mette vergogna?”. Arriverà la replica da parte del diretto interessato per smentire tutto?