Katia Ricciarelli scoppia a piangere in diretta a Io e Te, Pierluigi Diaco preoccupato “Che succede?”

Katia Ricciarelli si commuove a Io e Te: il motivo

Continua senza sosta la programmazione di Io e Te con Pierluigi Diaco. Il rotocalco pomeridiano di Rai Uno va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e il giornalista si avvale della presenza di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Stando ai palinsesti estivi, il format verrà trasmesso fino al prossimo 4 settembre per poi dare spazio alla nuova trasmissione di Serena Bortone che prenderà il post dell’uscente Vieni da me di Caterina Balivo.

Nel terzo appuntamento settimanale in onda mercoledì 29 luglio 2020, la soprano ospite fissa del programma si è commossa durante la sua rubrica dedicata alle lettere d’amore dei telespettatori. Per quale ragione? Anche il padrone di casa gli ha chiesto delle spiegazioni.

Pierluigi Diaco legge una lettera: la soprano piange in diretta

A Io e Te il padrone di casa Pierluigi Diaco stava leggendo una lettera di una figlia che non accetta che la madre sola si possa fare una nuova vita con un compagno. Subito dopo il giornalista che nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche, si è rivolta a Katia Ricciarelli per conoscere la sua risposta.

Ma l’ex moglie di Pippo Baudo si è commossa in diretta, dicendo: “Mi viene da piangere. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l’avrei mai perdonata. I ragazzi possono essere stupidi a volte. Magari se mia madre avesse avuto un uomo avrebbe avuto un’altra vita, invece si è presa tutte le responsabilità sulle sue spalle”.

Il consiglio di Katia Ricciarelli al pubblico di Rai Uno

Ma non è finita qui. Katia Ricciarelli che cura una rubrica a Io e Te, rivolgendosi alla mittente della lettera inviata a Pierluigi Diaco, ha dato un consiglio a tutti i telespettatori di Rai Uno. “Non fare il mio errore, tu hai qualche anno in più di quanti ne avessi io. Lascia che tua madre si crei un suo spazio, tu e tuo fratello vi sposerete un giorno e la lascerai da sola”, ha asserito la nota cantante lirica.

A quel punto il padrone di casa si commosso anche lui e rivolgendosi alla soprano ha concluso l’intervento in questo modo: “Non pensavo che questa lettera ti toccasse così nel profondo. Sei spontanea”.