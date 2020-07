Romina Power seppellisce l’ascia di guerra: non si rivolgevano la parola da anni

Romina Power e la distanza dall’ex suocera Jolanda Ottino

Come tutti ben sanno qualche giorno fa ricorreva il 50esimo anniversario di matrimonio di Al Bano e Romina Power. Un traguardo, quello delle nozze d’oro, che i due artisti non sono riusciti a raggiungere perché si sono lasciati verso la fine degli Anni Novanta. Una separazione molto triste e dolorosa che all’epoca ha sconvolto le migliaia di fan della storica coppia. Dopo aver lasciato il Maestro Carrsi, la cantante statunitense aveva smesso di parlare anche con una donna che per lei era come una seconda madre.

Di chi si tratta? Stiamo parlando della compianta Yolanda Carrisi, l’anziana madre del cantautore di Cellino San Marco che è venuto a mancare lo scorso inverno. Dopo il divorzio, infatti, la Ottino e la Power avevano preso strade diverse ma successivamente, dopo alcuni anni, per fortuna hanno fatto pace e sono tornati a parlarsi come prima.

Il ricongiungimento tra la cantante e la madre di Al Bano Carrisi

Anche se il matrimonio tra Al Bano e Romina Power è arrivato al capolinea, quest’ultima e la signora Jolanda Ottino si sono sempre volute bene anche se, giustamente, che una signora anziana ci rimanga male perché le nozze del figlio si sono interrotte. Dopo anni la cantante americana è stata molto felice di avere ricostruito il rapporto con una donna che per anni è stata come una seconda madre.

La stessa Power nelle varie interviste ha confidato che ha passato più tempo con la Ottino che con la persona che l’ha messa al mondo. L’unico rimorso della madre di Yari, Cristel e Romina Junior è quello di non aver potuto dare l’ultimo saluto all’ex suocera. La Power quando quest’ultima è venuta a mancare si trovava in California.

Le nuove vite di Al Bano e Romina Power

Tornando ai giorni nostri, Al Bano e Romina Power hanno due vite totalmente differenti. Quest’ultima dopo la separazione dal Maestro Carrisi è rimasta single, mentre lui convive con Loredana Lecciso con la quale ha messo al mondo i figli Jasmine e Bido.

Al momento la coppia si trova a Cellino San Marco, in Puglia, accogliendo una serie di ospiti vip. Mentre la cantante statunitense da qualche giorno si trova in Croazia, precisamente a Zagabria per far visita alla figlia Cristel e ai suoi due nipotini Kai e Cassia Ylenia.