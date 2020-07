Belen Rodriguez e Michele Morrone: fuga segreta e messaggi privati (FOTO)

Lo scoop dell’anno è, sicuramente, la fine della relazione tra Belen e Stefano. La showgirl, però, sembrerebbe essersi già consolata con altre conoscenze. Dopo Gianmarco Antinolfi è scoppiato anche un altro gossip. Belen Rodriguez, infatti, pare stia frequentando l’attore Michele Morrone.

L’indiscrezione è trapelata da diverse ore, ma con il passare del tempo stanno spuntando sempre più indizi interessanti. Sul profilo Instagram di Amedeo Venza, infatti, sono apparse delle indiscrezioni davvero particolari.

La fuga tra Belen Rodriguez e Michele Morrone

Belen Rodriguez sembrerebbe aver cominciato una frequentazione con Michele Morrone. I due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti anche parecchio complici. Prima di lui, la showgirl si era lasciata andare a momenti romantici insieme con Gianmarco Antinolfi. Tale relazione, però, sarebbe naufragata nel giro di pochissimo tempo. Con l’attore in questione pare ci siano delle intenzioni un po’ più serie. L’influencer Amedeo Venza ha sganciato uno scoop non indifferente che riguarda proprio la giovane coppia.

Stando a quanto emerso, infatti, pare che i due piccioncini stiano progettando una fuga d’amore insieme. Nel dettaglio, sembrerebbe che siano in procinto di partire per un week-end da sogno in modo da rilassarsi insieme e conoscersi meglio. Al momento non è nota la destinazione in cui dovrebbero recarsi i protagonisti, ma con il tempo certamente spunteranno ulteriori informazioni. (Continua dopo la foto)

La showgirl non ha intenzioni serie?

A sganciare questa bomba pare siano state delle fonti molto vicine all’attore. Ciò che sta suscitando maggiormente la curiosità dei fan è che Belen Rodriguez e Michele Morrone sembrerebbero essere intenzionati a tenere top secret tutti i dettagli di questa piccola vacanza. Essendo la showgirl un personaggio molto noto e super seguito, però, risulta alquanto difficile che i due possano muoversi senza che qualcuno li becchi insieme e riporti i gossip.

Ad ogni modo, per il momento, la modella non sembra sia interessata ad instaurare una relazione stabile con un altro uomo. Dopo la rottura con Stefano, infatti, pare intenzionata a godersi un po’ di più la compagnia di se stessa e di suo figlio Santiago. In ogni caso, al cuor non si comanda, pertanto, potrebbe succedere davvero di tutto. De Martino, invece, sta assumendo un profilo decisamente più basso. Sul suo conto sono trapelati pochissimi gossip, tra cui quello su Mariana Rodriguez e su Alessia Marcuzzi, ripetutamente smentito da entrambi i protagonisti.