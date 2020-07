Temptation Island, Anna e Andrea infrangono il regolamento? Scatto insieme prima della fine del reality (FOTO)

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island e scopriremo anche cosa avranno deciso di fare Anna e Andrea. La coppia è tra le più discusse del reality show, specie per alcuni comportamenti e frasi pronunciate da lei.

Il ragazzo è rimasto molto deluso, al punto che sembra propenso a lasciare la sua donna al falò di confronto. Alcune fonti, però, hanno sganciato una bomba sul loro conto. Sul profilo di Deianira Marzano è apparsa una segnalazione davvero precisa.

L’indiscrezione su Anna e Andrea

Un utente di Instagram ha contattato Deianira e l’ha informata di una notizia davvero interessante che riguarda una coppia del reality show incentrato sulle tentazioni. Stando a quanto emerso, pare che Anna e Andrea stiano ancora insieme dopo Temptation Island. I due avrebbero infranto il regolamento del reality show pubblicando, in anteprima assoluta, uno scatto inequivocabile. La fan dell’influencer ha mostrato un’immagine che ritrae i due protagonisti abbracciati a letto.

Lo scatto in questione, però, non è stato pubblicato sui profili social dei diretti interessati, in quanto vincolati a rigide regole sulla privacy da parte della produzione del programma. La foto, infatti, è stata pubblicata come immagine di Whatsapp da lui. Ma come avrà fatto l’utente in questione a reperire il numero di cellulare del protagonista di questa edizione della trasmissione? (Continua dopo la foto)

Regolamento di Temptation Island infranto?

La persona che si è esposta attraverso la segnalazione alla Marzano ha detto di essere andata sul profilo Instagram di Andrea Battistelli e di essere riuscita a scorgere il suo numero di telefono. Una sua ex, infatti, pare lo abbia reso pubblico in una vecchia foto. L’utente, allora, ha salvato il numero ed ha provato a vedere se fosse attivo. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio di si. Andrea pare abbia come foto di Whatsapp una insieme alla sua fidanzata.

I due sono abbracciati a letto e il volto di lui si vede palesemente, mentre lei è di spalle, pertanto, non è molto chiaro. Ad ogni modo, tale segnalazione sembrerebbe confermare che Anna e Andrea stiano ancora insieme dopo Temptation Island, ma non solo. La coppia potrebbe aver commesso una distrazione infrangendo il regolamento del reality e facendo spoiler di quanto possa essere accaduto. Ci saranno delle ripercussioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.