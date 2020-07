Monica Setta rivela la storia d’amore col potente politico: “Uomo del nord, prestante e fascinoso”

Monica Setta riconfermata a Uno Mattina In Famiglia con Tiberio Timperi

Monica Setta è reduce dal grande successo a livello d’ascolti di Uno Mattina In Famiglia. Lo storico format di Rai Uno condotto in coppia con Tiberio Timperi, in onda il sabato e la domenica. Dopo un’edizione ricca di soddisfazioni ma anche impegnativa per via del Coronavirus, la giornalista pugliese si sta godendo le vacanze estive in attesa di tornare sul piccolo schermo.

Qualche giorno fa la donna è stata protagonista di un complimento fisico nei confronti di Barbara D’Urso, colei che spesso la invita nelle sue trasmissioni. Nelle ultime ore la Setta è finita al centro dell’attenzione per una vicenda di gossip. Di cosa si tratta?

La giornalista pugliese e la simpatia per Matteo Salvini

Monica Setta, volto storico della tv di Stato, dopo essere stata per alcuni anni dietro le quinte come autrice televisiva di Rai ragazzi è tornata davanti alle telecamere conducendo Uno Mattina In Famiglia col collega Tiberio Timperi. La giornalista pugliese non ha svelato mai le sue simpatie politiche, ma ha detto di essere una grande amica del leader della Lega Nord ed ex vicepremier Matteo Salvini.

Nella tv pubblica lei è stata l’unica presentatrice sovranista ad essere confermata nello stesso format anche per la prossima stagione televisiva. Mentre Lorella Cuccarini, considerata anch’essa una sovranista, è stata fatta fuori dai vertici di Viale Mazzini dalla guida de La vita in diretta. “Non ho mai detto per chi voto. In Rai c’è meno politica di quanto si creda”, ha sempre asserito la Setta.

Monica Setta e la storia d’amore con un noto politico italiano

Intervistata dalla nota rivista Panorama, Monica Setta ha ricordato pure di aver rifiutato la partecipazione a vari reality show: “Ho detto no all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip”. Nel corso della chiacchierata col giornalista, la conduttrice di Uno Mattina In Famiglia ha voluto ringraziare tre donne: “Mara, Venier, Barbara D’Urso e l’ex direttore di Rai Uno, Teresa De Santis”.

La professionista pugliese ha parlato anche della passione finita per un segretario di un noto partito di sinistra con cui ha avuto una lunga relazione sentimentale, la cui identità è rimasta nascosta: “Il nome non lo posso fare, per evidenti ragioni di riservatezza. Aggiungo solo che è un uomo del nord molto prestante e fascinoso”.