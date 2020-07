Uomini e Donne, indiscrezione su una coppia: “A settembre si lasceranno…” (FOTO)

In queste ore è trapelata un’indiscrezione molto interessante che riguarda una coppia di Uomini e Donne. Il programma è, ormai, in ferie da diverso tempo, ma i social e i gossip non vanno mai in vacanza.

Proprio per questo motivo, anche nel periodo estivo trapelano delle informazioni in merito a ciò che stanno combinando i vari protagonisti del talk show. I protagonisti di questo rumors sono, ancora una volta, Gemma e Nicola.

L’indiscrezione su Nicola e Gemma

La coppia più discussa di questa edizione di Uomini e Donne è quella formata da Gemma e Nicola e in queste ore è trapelata un’indiscrezione proprio sul loro conto. Una fan del programma ha dichiarato di aver incontrato Sirius e di avergli chiesto di scattare una foto insieme. Il giovane è sembrato molto disponibile, al punto che i due si sarebbero concessi anche una piccola chiacchierata. Durante tale dibattito, ovviamente, la fan non ha potuto non chiedergli come stessero andando le cose con la Galgani.

A tale domanda, Vivarelli pare abbia risposto in modo un po’ stizzito. Il ragazzo, infatti, avrebbe detto alla sua interlocutrice che Gemma è solo una perdita di tempo. Proprio in virtù di questo, quando a settembre comincerà di nuovo il programma, i due si lasceranno sicuramente. Ciò che avevano predetto la maggior parte dei telespettatori dunque, pare si avvererà completamente. (Continua dopo la foto)

La coppia si lascerà a Uomini e Donne?

Stando alla versione dei fatti di Nicola, però, pare sia Gemma a non voler continuare la sua conoscenza. Se in un primo momento, infatti, si è ipotizzato che il ragazzo fosse venuto in studio solo per business, adesso le carte in tavola stanno cambiando. In base a quello che sta accadendo, pare sia la Galgani ad aver accettato di conoscere Sirius dinanzi le telecamere solo per generare clamore e far parlare di sé.

Ad ogni modo, tale indiscrezione sulla coppia di Uomini e Donne resta solo un rumors, in quanto non è stata ancora confermata dai diretti interessati. La dama bianca, dal canto suo, è completamente sparita dai social da numerosi giorni. Gemma, infatti, non pubblica contenuti da diverso tempo. Vivarelli, invece, è parecchio più attivo. Attraverso le Instagram Stories e i post tiene compagnia ai fan e soddisfa parte delle loro curiosità. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se il giovane parlerà anche di questa vicenda.