Temptation Island, lo staff è d’accordo con Pietro e Antonella? Ecco cosa gli hanno fatto fare (FOTO)

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono, sicuramente, la coppia più discussa di Temptation Island. In molti credono che i due siano d’accordo sin dall’inizio, in quanto le loro reazioni sembrano un po’ troppo strane.

Ad incrementare ulteriormente questo sospetto ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha riportato una segnalazione che coinvolge anche lo staff. Ci sono di mezzo sponsorizzazioni e profili social. Vediamo tutti i dettagli.

Cosa c’entra lo staff nella storia tra Antonella e Pietro

Il falò di confronto finale tra Antonella e Pietro a Temptation Island è stato davvero infuocato. I due se ne sono dette di tutti i colori e la Elia ha anche mollato uno schiaffo al suo fidanzato durante il dibattito. Numerosi utenti hanno commentato quanto accaduto reputando davvero surreale il loro comportamento. Per tale ragione, sono cominciati a sorgere dei sospetti in merito alla loro scarsa genuinità. Il sospetto è stato incrementato da Deianira. Quest’ultima ha pubblicato uno scatto in cui è ripresa una delle fan page della Elia.

Su tale account sono presenti delle immagini che ritraggono lo sponsor di Pietro. Considerando che i due sembrerebbero essere davvero ai ferri corti risulta alquanto assurdo che lo staff di Antonella collabori ancora con quello dell’attore. Inoltre, i comportamenti assunti dalla coppia non fanno altro che acuire questi dubbi e perplessità sulla loro sincerità. (Continua dopo la foto)

I commenti di alcuni utenti su Temptation Island

In una precedente intervista, Antonio Zequila predisse esattamente tutto ciò che sarebbe successo a Temptation Island tra Antonella e Pietro e in effetti così è stato. Anche il fatto che Delle Piane abbia confessato di aver tradito la sua donna dinanzi le telecamere è una cosa alquanto bizzarra e improbabile. Nonostante la maggior parte dei fan si sia completamente indignato per il comportamento assunto da Pietro, in molti sono dell’idea che anche la Elia non sia santa in tutta questa vicenda.

Anche l’infleuncer Karina Cascella, all’interno delle sue IG Stories, aveva detto che Antonella fosse una donna parecchio navigata dal punto di vista televisivo. Per tale ragione, è perfettamente a conoscenza di quali siano le dinamiche che le consentono di far parlare di sé. Il fatto, inoltre, che la produzione del reality show continui a mandare in onda questa ipotetica farsa non fa che compromettere ulteriormente la posizione di tutto lo staff.