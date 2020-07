DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 3 agosto: Sanem e Can vivono la loro storia d’amore

Trentanovesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. L’ultima prima della pausa per il ferragosto. Stando agli spoiler diffusi in rete, pare che lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir si fermerà per una settimana per poi riprendere normalmente.

Le anticipazioni della puntata in onda lunedì svelano che Can e Sanem finalmente faranno pace. I due avranno un dialogo e per poco non si scambieranno un nuovo bacio. Mentre la malvagia Aydin organizzerà un piano per far litigare la coppia e impossessarsi della Fikri Harika.

Can e Sanem si ritrovano

Le anticipazioni del 39esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 3 agosto 2020, rivelano che il rapporto tra i protagonisti Can e Sanem subirà una grossa evoluzione. Nello specifico l’affascinante fotografo e la giovane aspirante scrittrice inizieranno finalmente a vivere la loro storia d’amore, seppur al momento di nascosto dagli altri. Tutto inizierà quando il fratello maggiore di Emre, dopo aver fatto ritorno nella sua villa, troverà la Aydin ad attenderlo.

Il primogenito di Aziz, meravigliato di vedere la donna che ama, le dirà di aver già vissuto questa scena in un sogno e le chiederà di spiegargli le ragioni per cui non vuole rimanere al suo fianco. A quel punto la protagonista femminile della soap opera turca farà sapere al suo datore di lavoro di provare dei sentimenti d’amore nei suoi confronti. Quindi Can e Sanem saranno intenti a darsi il secondo bacio. mentre Osman verrà portato via da Guliz.

Aydin vuole separare Can e Sanem

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem sarà costretta ad indossare una maglia di Can, perché il suo abito sarà zuppo d’acqua. Mentre cucinerà, il Divit dirà alla ragazza che ama di voler sapere tutto di lei sotto lo sguardo di Emre. Il fratello più piccolo, senza farsi vedere dai due, si precipiterà dalla perfida Aylin. L’affascinante fotografo dirà all’aspirante scrittrice di non aver timore e di non scappare da lui.

Mentre Emre dirà alla sua amante della complicità tra suo fratello e la Aydin. L’uomo sembrerà abbastanza turbato perché avrà il presentimento che Sanem possa provocargli dei seri problemi se si deciderà a svelare la verità al Divit. Infine Aylin, messa in guardia dal fidanzato, organizzerà un diabolico piano per far allontanare Can e Sanem definitivamente. L’unico obiettivo della perfida donna sarà quello di impossessarsi una volta e per tutte della Fikri Harika.