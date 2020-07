Raimondo Todaro torna a parlare di Francesca Tocca: il rapporto oggi

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono separati ed entrambi hanno voltato pagina in amore. Il coreografo è tornato a parlare della fine del suo matrimonio

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi e Ballando con le Stelle conoscono bene Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Loro sono due ballerini di latino americano, partner nel lavoro ma anche nella vita. Si sono sposati e hanno avuto una bambina, Jasmine. Tuttavia, a inizio 2020 si sono diffuse le voci di una crisi tra i due e di una relazione di lei con un concorrente di Amici: Valentin.

Infatti, poco dopo, Raimondo Todaro ha confessato su Instagram, in occasione del loro sesto anniversario di matrimonio, che tra lui e Francesca era finita, ma che lui le augurava tutto il bene. In una intervista lui aveva dichiarato che non c’è stato nessun tradimento, ma semplicemente l’amore è svanito. Adesso hanno comunque un ottimo rapporto, anche per il bene della loro bambina. Ma ecco le nuove dichiarazioni del ballerino.

Le nuove dichiarazioni

Attraverso le pagine del settimanale Visto Raimondo è tornato a parlare del matrimonio con Francesca Tocca e dei mesi in cui si sono diffusi gossip e voci sul loro conto. Il ballerino ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con Francesca, non solo per la bambina, ma proprio perchè hanno vissuto una storia talmente importante che è rimasto tanto affetto e stima tra di loro.

Durante il periodo del lockdown, ad esempio, Francesca era impegnata con Amici, che non si è fermato, quindi Raimondo ha avuto la possibilità di stare tanto tempo con Jasmin, di sette anni, e si sono divertiti un mondo. Tuttavia, non sono stati mesi facili per tutte le notizie che sono uscite sul loro conto. Il ballerino era parecchio infastidito da alcuni gossip perchè non veri, ma ha resistito alla tentazione di replicare.

Infatti, lui e Francesca avevano deciso di mantenere il silenzio sulla questione e di rivelare la separazione soltanto molti mesi dopo. Il buon senso ha prevalso così come la volontà di preservare la piccola Jasmine.

Adesso entrambi sono felici accanto ad altre persone. Raimondo è uscito allo scoperto con Paola Leonetti. Mentre Francesca Tocca è ormai su tutti i siti di gossip per la sua relazione con Valentin. Dopo una frequentazione durante il programma si sono lasciati, ma qualche mese dopo si sono mostrati felici sui social. Insomma, l’atmosfera è tranquilla e serena per tutti.