Nina Moric rifiuta di partecipare al Grande Fratello VIP, “Ho già dato…”

La nuova edizione del Grande Fratello VIP prenderà il via a settembre. I casting proseguono spediti e sono molti i nomi celebri che potrebbero varcare la famigerata porta rossa. Se alcuni hanno già confermato ufficialmente la partecipazione (come Elisabetta Gregoraci), altri hanno smentito di voler entrare nella casa più spiata di Cinecittà. L’ultima, solo in ordine di tempo, è Nina Moric.

L’ex compagna di Fabrizio Corona, dopo la fine molto movimentata della liason con Luigi Mario Favoloso, però, non ha nessuna intenzione di entrare all’interno del reality. Secondo Nina Moric non è sicuramente questo il momento giusto per fare un’esperienza di questo tipo dato che, negli ultimi mesi, la sua vita privata è già stata alla mercè di tutti. Ecco i dettagli.

Nina Moric dice no al Grande Fratello VIP

Certo che la partecipazione di Nina Moric al Grande Fratello VIP avrebbe rappresentato una mossa vincente per Alfonso Signorini. Il direttore di Chi sarà nuovamente alla conduzione del reality e, già dagli inizi dei cast, aveva promesso un cast spaziale in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta. La mancata partecipazione della modella è stata confermata da lei stessa tra le pagine del settimanale Nuovo.

“Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura” ha sostenuto Nina Moric “si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare”. La Moric sostiene, poi, che il reality in sé è molto divertente e che, proprio per questo motivo, lo guarderà in televisione. Nulla da fare, però, per la partecipazione dato che, come lei stessa ha ribadito, “Ho già dato con la mia vita privata”.

Un amore ritrovato

Nina Moric, quindi, non vuole assolutamente gettarsi nuovamente nel gossip di cui, negli ultimi mesi, è stata protagonista indiscussa. Si è parlato, difatti, della riappacificazione con Fabrizio Corona (attualmente detenuto agli arresti domiciliari), così come della travagliata rottura con Luigi Mario Favoloso. Dopo la scomparsa dell’uomo, la modella l’ha denunciato per vari reati e la situazione è, adesso, in mano agli avvocati.

Nel frattempo, però, la bella Nina Moric pare aver trovato di nuovo la serenità amorosa. A farle battere nuovamente il cuore, dopo un momento davvero molto buio, è un uomo di nome Vincenzo, un imprenditore con cui ormai la donna fa coppia fissa da diverso tempo. Niente grande Fratello VIP, quindi, ma chissà che la bella Nina non ci ripensi? Signorini e molti altri ne sarebbero molto entusiasti!