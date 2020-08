Sossio Aruta, i suoi figli assenti al battesimo di Bianca? (Foto)

A poco meno di un mese dal battesimo di Bianca, la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sono state pubblicate tutte le foto della cerimonia. Se, infatti, prima di oggi erano circolate pochissime immagini, adesso abbiamo davvero un quadro completo della gioia che ha coinvolto i due ex partecipanti di Uomini e Donne e le rispettive famiglie.

Nelle foto pubbllicate, però, è stato sin da subito notato un particolare molto interessante. Non esiste una foto, tra quelle pubblicate, in cui siano presenti i due figli che Sossio Aruta ha avuto dal suo primo matrimonio. Presenti, invece, i figli di Ursula avuti da una storia precedente. Il dettaglio, neanche a dirlo, ha scatenato i fans che si stanno chiedendo cos’è accaduto. Vediamo i dettagli.

Una cerimonia perfetta

Era il 5 luglio scorso quando, finite le restrizioni più stringenti da Coronavirus, Sossio Aruta e Ursula Bennardo festeggiavano il battesimo della loro piccola Bianca. Un evento che era stato programmato qualche mese prima ma che è saltato, come molte altre cerimonie, a causa proprio del Covid-19. Un mese fa, il battesimo di Bianca, la prima figlia della coppia uscita dal dating show di Maria De Filippi.

Sia Sossio Aruta che Ursula Bennardo avevano già, prima di conoscersi, dei figli nati da relazioni precedenti. In particolare, l’uomo ha due figli a cui è davvero molto legato e del quale ha parlato più volte sia a Uomini e Donne che al Grande Fratello. La Bennardo ha, invece, tre figli nati dalla sua precedente relazione. Una famiglia, quindi, molto numerosa nonostante i figli di Aruta non abitino con il padre.

Sossio Aruta, i figli hanno partecipato al battesimo

Osservando le fotografie del battesimo di Bianca, però, i fans hanno notato l’assenza dei due figli di Sossio Aruta. Non esiste alcuno scatto, tra quelli pubblicati, che li ritrae insieme al padre e alla sorellina che ha appena ricevuto il sacramento del battesimo. Visto il grandissimo legame che esiste tra padre e figli, è improbabile che i due ragazzi non abbiano condiviso con la famiglia questa gioia.

Ma allora, si chiedono tutti, come mai Sossio Aruta non ha pubblicato alcuna foto con i figli il giorno del battesimo di Bianca? Visto e considerato che esiste uno scatto dove sono presenti i tre figli di Ursula Bennardo, la vicenda diventa ancora più intricata. Nessuna dichiarazione è stata fatta in merito. Possibile che c’entri l’ex moglie del calciatore partenopeo?